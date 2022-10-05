Культура

О ярком детстве, отношении к Marvel и советскому кино рассказал Игорь Сопов

О ярком детстве, отношении к кинофраншизе Marvel и о том, почему советское кино и киноклассика лучше современных фильмов, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня было прекрасное детство, как у всех, кто родился в 70-х годах. В то время дети свободно гуляли там, где хотели, и единственное, кого мы боялись – милиционеры, так как они делали замечания, чтобы мы шли домой. Также еще от Бабы Яги прятались, которая была в программе «В гостях у сказки». Детство у меня яркое, солнечное и счастливое», - отметил гость программы.

Игорь Сопов также сообщил, что в Локне был кинотеатр, который он посещал каждую неделю несколько раз. Он отметил, что благодаря советской цензуре «не было дешевого ширпотреба, всегда шла классика кино». Среди фильмов, которые он смотрел в кинотеатре, была классика французского, итальянского и советского кино, которое было на высоком качестве.

«Все шедевры я пересматривал потом будучи взрослым и понимал, что это правда отличное кино. Я в кинотеатре я смотрел «Крестный отец», «Однажды в Америке». Я был счастлив, что кинотеатр рядом находится. Я большой киноман и люблю фильмы», - поделился воспоминаниями председатель регионального избиркома.

Однако, не смотря на любовь к кино, Игорь Сопов не любит франшизу кинокомиксов Marvel, так как считает, что данное кино относится к субкультуре, приверженцем которой он не является.

«Я все реже хожу в кино. Есть сиквелы, приквелы, а творческой идеи нет. Я предпочитаю смотреть классику кино, так как это настоящее искусство», - подытожил гость программы.