Культура

Игорь Сопов назвал заповеди, которым следовал в студенческие годы

О любимом историческом периоде и о том, каким заповедям следовал в студенческие годы, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

На фото Игорь Сопов во время выступления КВН в ПсковГУ

Игорь Сопов учился в Псковском педагогическом институте имени Кирова на историческом факультете. В период учебы он увлекся Востоком и два года возглавлял восточный кружок. Гость программы добавил, что ему нравится период истории конца XIX – начала XX веков и всё, что связано с Османской империей.

«С ностальгией вспоминается любое хорошее время, в том числе и студенческие годы. Что касается активности, то мы следовали гимну всех студентов, где написано, что надо веселиться, отдавать дань студенчеству. Напомню, что в средние века университеты всегда существовали независимо от церкви, и студенту, который напивался или был с женщинами, ему все сходило с рук. Даже инквизиция не позволяла наказать его, эти годы нужно было провести вот таким образом, а потом уже браться за голову», - прокомментировал Игорь Сопов.

Студенческая фотография

Он отметил, что скрывать ему нечего, и свои студенческие годы провел весело, был участником КВН, и все студенческие мероприятия проходили по гимну «Гаудеамус» (с лат. «итак, возрадуемся; будем веселиться»). По словам Игоря Сопова, все его однокурсники, несмотря на бурную студенческую жизнь, выросли приличными людьми.