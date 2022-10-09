Культура

Выставка художника Игоря Леонтьева откроется в Пскове

Выставка художника Игоря Леонтьева откроется в Доме офицеров в Пскове 20 октября. Об этом сообщается в группе «Псковский Монмартр» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем в псковский Дом офицеров 20 октября в 18.00 на вернисаж. Открывается персональная выставка Игоря Леонтьева. Повод для события весомый: 65-летие художника. Игорь Леонтьев живёт в нашем городе уже восемь лет, а родился, учился, работал и жил он прежде в Риге (Латвия). Этого автора принимали и продолжают принимать в своих стенах серьёзные галереи мира. Его работы продаются в галереях Австрии, Германии, Франции», - говорится в сообщении.

Полистилизм, в котором работает художник, позволяет «не замыкаться в рамках одного стиля и выходить в художественный мир с открытым забралом». «С таких позиций Леонтьев может себе позволить как глубокую философию, так и созерцательность в своей живописи. Работы его при этом могут быть то экспрессивными, то раздумчиво-элегическими, но под внешним спокойствием почти не скрывается бурлящая внутренняя энергия», - отметили в группе.

«Автор, с которым интересно хотя бы уже потому, что он в постоянном поиске и не склонен обманывать ожидания зрителя. В Пскове это уже третья персональная выставка Игоря Леонтьева», - добавили в группе.

Работы художника находятся в частных коллекциях России, Германии, Австрии, США, Израиля, Дании и Франции.