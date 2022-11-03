Культура

Вечер памяти псковских поэтов состоится в областной библиотеке

Поэтический клуб «Зеркало» проведет вечер поэзии «По страницам ушедших поэтов», посвященный памяти псковских поэтов Игоря Исаева, Татьяны Гореликовой, Натальи Лаврецовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Вечер пройдет в голубом зале библиотеки на третьем этаже 9 ноября в 18:00.

«Мы приглашаем всех желающих на поэтическую встречу в память о наших поэтах, наших друзьях. Программа представляет собой страницы воспоминаний, лирики, творческих зарисовок. Будем листать, вспоминать, будет душевно», - рассказала организатор вечера, ведущая поэтического клуба «Зеркало» Антонина Голубева.

В библиотеке на вечере вспомнят таких поэтов, как Игоря Исаева, Татьяну Гореликову и Наталью Лаврецову. Вход свободный.