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Культура

Петербургский театр приглашает псковичей на кукольный спектакль о Петре Первом

15.11.2022 21:40|ПсковКомментариев: 0

Детский театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга покажет псковичам кукольный спектакль «Пётр I». Псковская премьера спектакля состоится 27 ноября в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Театр «Город Муз» является проектом АНО «Центр современных технологий в искусстве "Арт-паркИНГ"». Спектакль про Петра Первого был создан им при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Партнёрами этой культурной инициативы в Пскове стали областной музей-заповедник, региональное отделение Российского детского фонда, городской молодёжный центр, центр «Добрея» и централизованная библиотечная система Пскова.

«Премьера спектакля приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого императора всероссийского. Спектакль повествует о наиболее выдающихся деяниях Петра Первого: основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со шведами, а также о таких нововведениях первого российского императора, как кофе и картошка. Сценарий основан на воспоминаниях современников, исторических фактах и указах», – рассказали в библиотеке.

Спектакль адресован зрителям дошкольного и младшего школьного возраста, а также адаптирован для просмотра детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Это интерактивное представление. Зрители смогут продемонстрировать свои ловкость и смекалку, выполняя задания ведущих и даже смогут освоить правила старинного этикета. В спектакле используются исторические костюмы, механика для оживления кукол и неожиданной смены декораций. Зрители смогут представить, что думал и чувствовал Петр Первый, когда проводил свои реформы», - добавили в библиотеке. 

Спектакль создали: сценарист Игорь Красовский, режиссёр Вера Каратаева (выпускница РГИСИ, приглашенный режиссер-постановщик в театрах кукол Новосибирска, Калуги, Новоуральска, Петропавловска-Камчатского и Санкт-Петербурга), художник-оформитель Юлия Гамзина (более 20 работ в театрах кукол от Калининграда до Камчатки, обладатель специального приза жюри премии «Прорыв» 2021 г. в номинации «Лучший художник» за спектакль «Гримм. НеСказки»), музыкальное оформление – Аглая Жюгжда. В спектаклях играют петербургские актеры Игорь Баянов и Аглая Жюгжда.

Вход на спектакль будет бесплатным, но количество мест ограничено – запись по телефону 72-43-23.

Форма для регистрации.

Подробнее о проекте на сайте.

Теги: #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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