Культура

Более 260 учителей музыки со всей России побывали в Псковском музее-заповеднике

Всероссийский форум учителей музыки «Музыка – универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» начался в Пскове с 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Более 260 учителей музыки со всей страны приехали в Псков, чтобы принять участие в мероприятиях форума. Одной из площадок выступил Псковский музея-заповедник, сотрудники которого провели для учителей экскурсии по Псковскому кремлю, Покровскому углу и другим достопримечательностям города.

Всероссийский форум учителей музыки проводится впервые. Как отмечают организаторы, мероприятие посвящено приоритетному направлению государственной образовательной политики – духовно-нравственному воспитанию школьников и роли музыки в образовательном процессе современной школы. Деловая профессиональная и культурная повестка форума направлена на выработку стратегически значимых государственных решений в развитии предметной области искусства, которая является частью общеобразовательной программы в начальной и основной школе.

«Форум обещает быть поистине грандиозным. Учителя съехались со всех уголков нашей необъятной страны, даже с очень дальних, например, с Владивостока. Надеемся, что форум даст участникам возможность не только продуктивного общения и обмена опытом, но и принесет множество ярких эмоций», – поделилась Анастасия Гордеева, координатор проекта.

На площадках форума участники обсудят актуальные вопросы преподавания музыки в современной школе, поиска новых форм и практик, профессиональной подготовки и повышения квалификации музыкальных работников, материально-техническое обеспечение. Эксперты проведут мастер-классы и поделятся лучшими практиками проведения уроков музыки в школе и во внеурочной работе, применения цифровых и дистанционных технологий.

Главной целью форума является создание условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческую активность, профессиональный и карьерный рост учителей музыки. Организатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации. По итогам трех дней работы участники форума, спикеры и модераторы сформируют Резолюцию с основными тезисами и предложениями учителей музыки для дальнейшей интеграции в образовательную повестку.