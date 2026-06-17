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Выставка «Великие Луки 860 лет» открылась на Центральной аллее ВДНХ в Москве

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Выставка «Великие Луки 860 лет» открылась на Центральной аллее ВДНХ в Москве, у живописного Северного розария 15 июня, сообщил Краеведческий музей города Великие Луки в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Краеведческий музей города Великие Луки / «ВКонтакте»

В рамках уникального совместного проекта «Города воинской славы России», реализуемого НО «Города воинской славы» и Краеведческим музеем города Великие Луки, посетители смогут увидеть красочные картины, наполненные яркими образами города воинской славы, до 30 июня включительно.

«Выставка, посвященная 860-летию города Великие Луки, не только раскроет богатое историческое и культурное наследие города, но и станет поистине вдохновляющим событием, приковывающим внимание жителей и гостей столицы», — отмечают в музее.

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