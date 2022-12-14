Культура

«Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 декабря.

Гость студии - музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелии и Почетный гражданин города Пскова Николай Мишуков. Он является автором около пятисот музыкальных произведений, пропагандистом хорового искусства и наставником целого поколения хоровых дирижеров.

21 декабря маэстро будет отмечать свое 90-летие. В рамках эфира он рассказал ведущей Дине Дабришюте, как отметит круглую дату, и поделился дальнейшими творческими планами.