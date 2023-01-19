Культура

Жаровой тульский самовар остался в России благодаря псковским таможенникам и пограничникам

Псковские таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на российско-латвийской границе предотвратили вывоз культурной ценности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Гражданин Украины выезжал в Латвию через пункт пропуска «Бурачки». При контроле багажа он заявил сотрудникам таможни, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако в салоне микроавтобуса был обнаружен упакованный в полиэтиленовую пленку самовар. Таможенники самовар изъяли и направили на исследование.

Экспертиза установила, что латунный самовар является культурной ценностью, как предмет бытового назначения, созданный более 100 лет назад.

«Эксперты подтвердили наши предположения о ценности старинного самовара, изготовленного в начале XX века. Состояние самовара хорошее, он может и сейчас использоваться по своему прямому назначению. На самоваре имеется клеймо с надписью "Фабрика наследники В. А. Малаховцева въ Туле", а на вензеле - надпись "Утверждено правительством 1899 г". Четыре оттиска медалей хорошо просматриваются на тулове самовара. Рыночная стоимость самовара, по мнению экспертов, превышает 50 тысяч рублей», - рассказал начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Вывоз самовара из России запрещен.