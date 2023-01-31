Культура

Выставка живописи «Как прекрасен этот мир» открылась в Пскове. ФОТО

Выставка масляной живописи «Как прекрасен этот мир» московской художницы Татьяны Ласковой открылась в Центре туризма и творческих индустрий Пскова сегодня, 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Татьяна Ласкова окончила художественно-графический факультет Удмуртского государственного университета в городе Ижевске. Является членом Союза художников Подмосковья, членом Тушинского товарищества художников (Москва). Татьяна - основатель и руководитель студии живописи и рисунка «Апельсиновая лампа», реабилитационной группы онкобольных «Незабудки», участник многочисленных выставок, в том числе персональных, лауреат конкурса «Московская мастерица», учредитель конкурса «Химкинская жемчужина», участник благотворительных акций в пользу детей-сирот, награждена грамотой за волонтерскую деятельность по организации благотворительной акции «Картина солдату» для пациентов военного госпиталя имени А. А. Вишневского, принимавших участие в специальной военной операции.

«Картины Татьяны Ласковой - очень женские, теплые, радостные. Искусствоведы отмечают композиционную целостность, профессионализм, теплоту и задушевность картин. Даже простые по сюжету и красочной гамме работы неизменно эмоционально наполнены», - рассказали в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Работы художницы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Выставка открылась сегодня в 18:30. Вход свободный. В остальные дни работы выставки стоимость посещения - 100 рублей.

Адрес: улица Георгиевская, 4. Телефон для справок: +7(8112) 29-01-01.