Культура

Календарь с портретами Гейченко готовит «Михайловское» к 120-летию хранителя

К 120-летию легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» в Псковской области Государственный музей-заповедник «Михайловское» готовит перекидной настольный календарь, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

С.С. Гейченко на фотографии Юрия Белинского. Из собрания Пушкинского заповедника.

На его страницах размещены фотографии хранителя, в разные годы выполненные давним другом и соратником музея Юрием Белинским. Жизнь и творчество этого мастера, фотокорреспондента агентства «Фото ИТАР-ТАСС», лауреата премии «Золотой глаз» в конкурсе «Мировое Пресс-Фото» в Гааге и других престижных наград, тесно связаны с псковскими пушкинскими местами. Впервые он побывал в Михайловском в 1965 году, и с тех пор часто приезжал в музей, к своему другу Семёну Гейченко. Работами Белинского проиллюстрирован ряд изданий — как, например, книги С.С. Гейченко и М.А. Дудина о Пушкине и о пушкинских местах. Силами Пушкинского заповедника в серии «Святогорская галерея» в 2004 году в свет вышла тетрадь фотографий Ю.Г. Белинского. Также музей-заповедник неоднократно экспонировал его работы, как в составе сборных, тематических выставок, так и на персональных показах, как, скажем, в 2007 году, на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском». Или в 2016 году, в Псковской областной библиотеке.

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В «Михайловском» подчеркнули, что выпуск юбилейного издания — лишь малая часть программы, подготовленной к 120-летию С.С Гейченко. Заповедник запланировал ряд выставок — как в стационаре, так и на выездах. Авторскую литературную композицию по стихам Пушкина и прозе Гейченко в Святогорье в памятные дни покажет петербургский актёр Михаил Драгунов. Ну а центральным научным событием «года Гейченко», несомненно, станут Февральские чтения «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века».