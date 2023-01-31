Культура

«Михайловское» завершает приём заявок на участие в чтениях памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 1 февраля, завершают приём заявок от желающих выступить с докладом или сообщением на предстоящих XXVI Февральских музейных чтениях памяти С.С. Гейченко «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века».

Фото: Музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей организаторы традиционной конференции, на сегодня в музей поступило почти двадцать таких заявок от исследователей истории и культуры, филологов, сотрудников музеев, других специалистов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Петергофа, Пскова, Пушкинских Гор, Заокского района Тульской области, где расположен музей Поленова и так далее.

По традиции чтения приурочены ко дню рождения легендарного музейщика, которого часто называют «михайловским домовым». В нынешнем году литературный мир отмечает 120-летие С. С. Гейченко. Не удивительно, потому что значительная часть ожидаемых выступлений — это воспоминания о Семёне Гейченко и его времени, подчеркнули в музее: «В качестве примера назовём доклад на тему "Псков конца 1960-х—1970-х годов: памяти С.С. Гейченко" (Екатерина Дмитриева, Институт мировой литературы имени А.М. Горького, Москва) или сообщение "Визит С.С. Гейченко в псковскую школу № 9 имени А.С. Пушкина в 1982 году" (Илона Мотеюнайте, ПсковГУ)».

Среди заявленного также много традиционных для конференций в «Михайловском» докладов и сообщений, подготовленных по итогам изысканий в столичных и в провинциальных государственных и частных архивах. Вниманию слушателей предложат и специальные исследования текстов и рисунков Пушкина.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что стать слушателем конференции с правом обсуждения услышанного свободно может каждый, без какой-либо предварительной регистрации. Материалы конференции, которую проведут в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 15 и 16 февраля, затем планируют опубликовать в одном и ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Эта серия выходит в свет силами музея с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 93 книги.