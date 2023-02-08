Культура

В псковской усадьбе Беклешова прошла первая «Пушкинская гостиная»

В Пскове, в усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4, где находится представительство Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сегодня, 8 февраля, состоялась первая «Пушкинская гостиная». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на эту встречу собрались псковские филологи — преподаватели и студенты университета, представители туристической индустрии, другие горожане, которым дорого имя Пушкина. Собравшихся приветствовали председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь и директор «Михайловского» Георгий Василевич.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Отметив, что февраль для музея-заповедника «Михайловское» — особенный месяц, с которого начинается большой пушкинский год, Георгий Василевич напомнил собравшимся: «Александр Сергеевич всегда присутствует во всём, что вы делаете, хотя, может быть, и не отдаёте себе в этом отчёта. Он встречает нас и здесь, в, казалось бы, чужой усадьбе, как и в каждом нашем доме — просто потому что мы его любим, а он делится с нами своими фантазиями, чтобы, подводя итоги года, мы могли сказать: это было творческое время».

Кристина Кобызь рассказала своим гостям о других, совместных с музеем-заповедником пушкинских проектах, участниками и зрителями которых уже были гости усадьбы Беклешова. Новый формат — «Пушкинская гостиная» — тоже родился «с оглядкой» именно на эту городскую усадьбу, в которой поэт, приезжая в Псков, вполне мог и бывать. Кристина Викторовна заверила, что псковичей ждут на подобных встречах-гостиных и в будущем.

В продолжение вечера молодые люди и их наставники читали стихи Пушкина. В исполнении псковского музыканта Вячеслава Рахмана гости усадьбы Беклешова слушали песни на тексты псковских авторов, вдохновлëнных примером Александра Сергеевича. Также участники «гостиной» освоили настольную игру «Играем с Пушкиным», разработанную специалистами «Чудского проекта». Филологи-профессионалы признали, что «забава» эта достаточно сложная и серьёзная, и педагоги учебных заведений различных ступеней вполне могут использовать её как обучающий материал.