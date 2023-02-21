Известная саксофонистка дала советы молодым музыкантам в Пскове

Шестеро псковских саксофонистов получили профессиональные рекомендации на мастер-классе Серафимы Верхолат (Санкт-Петербург), который состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.
Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
В мастер-классе приняли участие Лукерья Первушина (учащаяся ДШИ посёлка Плюсса, преподаватель Надежда Петрова), Илья Ковдий (учащийся ДМШ №1 города Великие Луки, преподаватель Игорь Иванов, концертмейстер Евгения Ковдий), студенты Псковского областного колледжа искусств Алексей Негин, Денис Назаров, Макарий Михайлов (преподаватель Аркадий Галковский), Дарина Первушина (преподаватель Илья Кричевский).
Искусно обращаться с фразировкой, искать краски в передаче образа, стремиться к «исторически информированному исполнительству», обращать внимание на взятие дыхания, что в конкурсной ситуации поможет преодолеть стрессовый фактор – это лишь часть вопросов, которые были затронуты в ходе работы, отметили в учреждении.
Советы Серафимы Верхолат были направлены и на расширение музыкального кругозора саксофонистов. Они получили целый список имён известных отечественных и зарубежных исполнителей, с творчеством которых им обязательно надо познакомиться: Федерико Мондельчи, Никита Зимин, Валентин Ковалёв, Михаил Казаков.
«Серафима поделилась с участниками мастер-класса своими лайфхаками в обращении с инструментом, поразила всех собственной техникой перманентного дыхания, безукоризненной эргономичной постановкой, юмором, образной речью, а также удивила профессиональным владением отвёрткой при регулировке клапанов саксофона», - заметили в колледже.
Самые младшие участники творческой встречи учились свистеть вместе с Серафимой, двигались, передавая характер музыки, выполняли упражнения на правильную постановку рук при помощи обычного карандаша.
Одним из важнейших составляющих мастер-класса активно концертирующей саксофонистки и практикующего педагога Серафимы Верхолат стала рефлексия, на которую она обращала особое внимание, задавая вопросы юным музыкантам по поводу анализа их собственной игры.