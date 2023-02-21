Культура

Известная саксофонистка дала советы молодым музыкантам в Пскове

Шестеро псковских саксофонистов получили профессиональные рекомендации на мастер-классе Серафимы Верхолат (Санкт-Петербург), который состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В мастер-классе приняли участие Лукерья Первушина (учащаяся ДШИ посёлка Плюсса, преподаватель Надежда Петрова), Илья Ковдий (учащийся ДМШ №1 города Великие Луки, преподаватель Игорь Иванов, концертмейстер Евгения Ковдий), студенты Псковского областного колледжа искусств Алексей Негин, Денис Назаров, Макарий Михайлов (преподаватель Аркадий Галковский), Дарина Первушина (преподаватель Илья Кричевский).

«Серафима дала молодым саксофонистам важные профессиональные рекомендации, которые из её уст прозвучали особенно убедительно. Она обратила внимание учащихся и студентов на необходимость играть гаммы и другие упражнения, поскольку именно технические проблемы могут мешать хорошему исполнению произведения», - рассказали в колледже.

Искусно обращаться с фразировкой, искать краски в передаче образа, стремиться к «исторически информированному исполнительству», обращать внимание на взятие дыхания, что в конкурсной ситуации поможет преодолеть стрессовый фактор – это лишь часть вопросов, которые были затронуты в ходе работы, отметили в учреждении.

Советы Серафимы Верхолат были направлены и на расширение музыкального кругозора саксофонистов. Они получили целый список имён известных отечественных и зарубежных исполнителей, с творчеством которых им обязательно надо познакомиться: Федерико Мондельчи, Никита Зимин, Валентин Ковалёв, Михаил Казаков.

«Серафима поделилась с участниками мастер-класса своими лайфхаками в обращении с инструментом, поразила всех собственной техникой перманентного дыхания, безукоризненной эргономичной постановкой, юмором, образной речью, а также удивила профессиональным владением отвёрткой при регулировке клапанов саксофона», - заметили в колледже.

Самые младшие участники творческой встречи учились свистеть вместе с Серафимой, двигались, передавая характер музыки, выполняли упражнения на правильную постановку рук при помощи обычного карандаша.

Одним из важнейших составляющих мастер-класса активно концертирующей саксофонистки и практикующего педагога Серафимы Верхолат стала рефлексия, на которую она обращала особое внимание, задавая вопросы юным музыкантам по поводу анализа их собственной игры.