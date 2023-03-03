Культура

Сретенский бал собрал более 400 человек в Пскове

VIII молодёжный Сретенский бал состоялся в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове. В этом году мероприятие посетило свыше четырёхсот человек из Пскова, Печор, Опочки и Санкт-Петербурга: участники, посещавшие многодневные репетиции, и гости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Традиционно бал был приурочен к празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи.

Бал прошёл в трёх отделениях. Под музыкальное сопровождение ансамбля артистов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области участники исполняли классические бальные танцы: вальс, кадриль, польку, па-де-катр, венгерку, гросфатер. Завершил праздник торжественный полонез.

Бал был открыт выступлением Академического хора Псковского областного колледжа и церемониальным танцем ведущих.

Во втором отделении тройка лучших пар, которые отличились на репетициях, исполнили свои подготовленные танцы. За понравившуюся пару можно было проголосовать каждому участнику и гостю. В итоге статуэтку короля и королевы бала взяла пара Евгения Колесникова и Нелли Астаховой.

Между отделениями для гостей и участников бала работали литературный, игровой, музыкальные и фотосалоны, а также была организована бальная почта, где можно было обменяться комплиментами и впечатлениями.

Хореографами и ведущими Сретенского бала выступили Анастасия Саар и Сергей Назин. Меньше чем за месяц мастера танца подготавливали участников к балу, разучивая с ними разные виды бальных танцев.

Вечер завершился цветочной церемонией – подарком от благотворителей бала.