Сретенский бал собрал более 400 человек в Пскове

VIII молодёжный Сретенский бал состоялся в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове. В этом году мероприятие посетило свыше четырёхсот человек из Пскова, Печор, Опочки и Санкт-Петербурга: участники, посещавшие многодневные репетиции, и гости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.
Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр
Традиционно бал был приурочен к празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи.
Бал прошёл в трёх отделениях. Под музыкальное сопровождение ансамбля артистов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области участники исполняли классические бальные танцы: вальс, кадриль, польку, па-де-катр, венгерку, гросфатер. Завершил праздник торжественный полонез.
Бал был открыт выступлением Академического хора Псковского областного колледжа и церемониальным танцем ведущих.
Во втором отделении тройка лучших пар, которые отличились на репетициях, исполнили свои подготовленные танцы. За понравившуюся пару можно было проголосовать каждому участнику и гостю. В итоге статуэтку короля и королевы бала взяла пара Евгения Колесникова и Нелли Астаховой.
Между отделениями для гостей и участников бала работали литературный, игровой, музыкальные и фотосалоны, а также была организована бальная почта, где можно было обменяться комплиментами и впечатлениями.
Хореографами и ведущими Сретенского бала выступили Анастасия Саар и Сергей Назин. Меньше чем за месяц мастера танца подготавливали участников к балу, разучивая с ними разные виды бальных танцев.
Вечер завершился цветочной церемонией – подарком от благотворителей бала.