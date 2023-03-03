Культура

Фильм «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки» покажут в Пскове

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на показ фильма «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту почти 45-минутную ленту в содружестве с известным псковским литератором в 2017 году снял сотрудник информационной службы музея Николай Алексеев. С экрана Валентин Курбатов размышляет о Пушкине, о сути его творчества, и, конечно, о Михайловском, о музее, куда приезжает уже более полувека — «це́лую жизнь».

Валентин Курбатов в Михайловском. Фото Юрия Белинского из фондов музея

Работа изобилует изумительными, поэтично («Как только Николай Алексеев умеет», — отмечают в музее) снятыми «живыми картинами» Святогорья. А ещё — благодаря присутствию в кадре Валентина Курбатова — передаёт удивительную, по-пушкински мудрую и при этом лёгкую, светло-печальную атмосферу здешних мест.

Показ фильма «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки» состоится в Псковской областной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова в день памяти писателя, 6 марта. Начало встречи с участием сотрудников Пушкинского заповедника — в 16.00, вход на неё — свободный.