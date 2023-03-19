Стали известны хедлайнеры фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом

Одними из хедлайнеров XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023» станут рок-группы ZNAKI, TattooIN и SELLOUT. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов, это постоянные участники многих крупных российских фестивалей, таких как «Нашествие», «Улетай», «Воздух Карелии», «Доброфест» и других.
«Группа ZNAKI и их бессменный лидер Алексей Юзленко известны по ротациям на радио, регулярным турам по всей стране. Также Алексей является фронтменом группы "ПОТОМУЧТО", которая совсем недавно была в Пскове с концертом и собрала полный зал», – отметил организатор фестиваля.
Ещё один хедлайнер – группа TattooIN, друзья фестиваля и неоднократные участники «Доброго рока», коллектив прокатившийся по стране вместе с всемирно известной финской рок-группой The Rasmus. В истории группы, помимо множества российских фестивалей, сольный концерт на горной вершине Эльбруса. Их треки находятся в ротации «Нашего радио».
Сейчас музыканты готовятся к весеннему туру.
«Группа SELLOUT – участники многочисленных российских фестивалей и наши друзья. Группа, которая пытается добраться до Пскова уже пять лет, но никак не доедет из-за плотного концертного и фестивального графика. Коллектив буквально нарасхват от Калининграда до Владивостока. Мы серьезно и с пристрастием поговорили с их бас-гитаристом, автором текстов и по совместительству менеджером Павлом и, наконец-то, они в этом году с нами!» – сообщил продюссер мероприятия.
Всего в программе фестиваля более 35 музыкальных коллективов со всех уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Имена многих слушателям хорошо знакомы по выступлениям в турах и фестивалях по всей стране, ротациях на радио и телевидении.
«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).
Видео: организаторы фестиваля «Добрый рок»
Гостей фестиваля ждет комфортная инфраструктура: палаточный городок, фуд-корты, сувенирные лавки, прокат сапбордов, каяков, велосипедов, экобаня и другое. Посетители увидят выступления уличных музыкантов, акустическое исполнение от авторов. «Семейный отдых на природе, море позитива, маленький отпуск в красивом месте», – подчеркнул Андрей Семенов..
Предпродажа билетов уже стартовала. У желающих попасть на фестиваль есть несколько вариантов:
Приобрести билеты можно на сайте pskov.kassir.ru.
Больше информации в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
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