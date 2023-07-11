Культура

Две тысячи человек посетили фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023» под Псковом

Две тысячи человек посетили XI Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023», который состоялся в Палкино 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее предоставлены Андреем Семеновым

«Настало время для финального слова о фестивале "Добрый рок". Начнем с того, чего многие ждали, волнуясь за судьбу фестиваля. Так вот, в этом году фестиваль вышел на самоокупаемость, и нам даже получилось немного закрыть прошлогодние долги.

Если в прошлом году на фестивале побывало 1062 человека, то в этот раз площадка собрала за три дня почти 2000 человек! Мы все вместе сделали это возможным», – отметил руководитель мероприятия.

Андрей Семёнов поблагодарил свою команду помощников. «Те, кто жил фестивалем все эти три дня, монтировал площадку, встречал гостей, заботился об их быте, спокойствии и чистоте: Надежда, Андрей, Юлиана, Никандр, Александр, Илья и Рая, Даниил и многие другие. Благодарим за ваш труд, терпение, коммуникабельность, пунктуальность, будем рады снова поработать вместе!» – выразил признательность он.

Директор «Доброго рока» также отметил и музыкальные коллективы-участники фестиваля. «Мы убедились в правильности выбора именно вас на отборочных концертах в баре "Нора". Нисколько не сомневались, что наш выбор разделяют и гости. Вы все по-своему классные, спасибо за участие, и ждем новых встреч! Хедлайнеры и коллективы-гости, без вас фестиваль был бы не таким энергичным, искрометным и интересным, спасибо, что приняли приглашения участвовать и отработали так, как вы умеете!» – обратился Андрей Семёнов к рок-группам.

Кроме того, он сказал слова благодарности технической группе во главе с Евгением Волощуком, ведущим Станиславу Рыжикову и Елене Яковлевой. «Они делали все возможное, чтобы слух и глаз радовало все, что происходит на сцене», – подчеркнул организатор.

Также он отметил и работу интерактивных и развлекательных площадок.

«Ну и наконец, дорогие наши гости, мы безмерно благодарны вам за то, что вы прожили эту маленькую жизнь вмести с нами! Есть определенное чувство опустошенности после таких мероприятий, но вместе с ним четкая уверенность в том, что следующий "Добрый рок 2024" будет еще интереснее и качественнее! Не пропускайте отборочные концерты, они начнутся уже в сентябре. Ну а Псков примет, Псков ждёт!», – заключил Андрей Семенов.

Фестиваль состоялся при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»