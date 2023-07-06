XI Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023» открылся в Палкино сегодня, 7 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
К береговой линии Смолинского озера уже прибыли первые гости рок-фестиваля.
В программе фестиваля — выступления более 35 групп со всех уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Организаторы подготовили автостоянки, палаточные городки, фудкорты и развлечения для всей семьи.
Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.
Фестиваль «Добрый рок 2023» завершится 9 июля.
Возрастная категория 16+
Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»