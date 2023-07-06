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Фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023» открылся в Палкино

07.07.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

XI Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023» открылся в Палкино сегодня, 7 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К береговой линии Смолинского озера уже прибыли первые гости рок-фестиваля.

 

В программе фестиваля — выступления более 35 групп со всех уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Организаторы подготовили автостоянки, палаточные городки, фудкорты и развлечения для всей семьи.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

Фестиваль «Добрый рок 2023» завершится 9 июля.

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»

Теги: #Добрый рок #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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