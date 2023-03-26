Культура

Коллективы областного колледжа искусств выступили в Новоржеве в рамках проекта «Культурные выходные»

Большую культурно-просветительскую программу представили 24 марта творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе. Выступления прошли в рамках двух проектов: «Культурные выходные» и «Наш выбор – жизнь», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н.А, Римского-Корсакова

Более 70 учащихся старших классов Новоржевской общеобразовательной школы приняли участие в работе образовательных площадок противонаркотической акции «Наш выбор – жизнь!». В качестве ведущих трёх интерактивных площадок выступили медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Есева, сотрудницы отдела УКОН УМВД России по Псковской области Елена Иванова и Евгения Пушкарева. Цель тренингов и бесед - содействие формированию мотивации на сохранение собственного здоровья, популяризация активной жизненной позиции и повышение престижа здорового образа жизни.

Молодёжной аудитории была представлена эстрадная программа «Зажигай». В неё вошли популярные эстрадные песни и хореографические композиции в исполнении солистов специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасии Куклиной, Анастасии Егоровой, Ирины Елфимовой, Анны Бутман, Анастасии Алексеевой, Алины Николаевой, Марии Михайловой, саксофониста Дениса Назарова, преподавателя Тимофея Никогосова, студентов 2 и 4 курсов специальности «Хореографическое творчество» (руководитель Татьяна Васильева). Ведущие – студенты 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» (руководитель Людмила Рюхина).

Преподаватели колледжа провели мастер-классы с учащимися Новоржевской детской школы искусств по трём направлениям искусства: музыкально-теоретическому (И. В. Галковская), хореографическому (Т. И. Васильева), сценической речи и актёрскому мастерству (Л. С. Рюхина). Как отметили учителя ДШИ, подобные открытые уроки мотивируют учеников, позволяют решить образовательные проблемы, которые неизбежно возникают в учебном процессе, расширяют методический инструментарий педагогов, дают им новый стимул для дальнейшей творческой работы.