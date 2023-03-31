Культура

Директор псковской филармонии рассказал студентам о Фестивале русской музыки

Встреча с директором Псковской областной филармонии Сергеем Жаворонком состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова в рамках еженедельного цикла «Разговоры о важном». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в колледже.

Сергей Жаворонок рассказал о 49-м Фестивале русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который служит сохранению памяти и музыкального наследия великих композиторов XIX века, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем.

Концерты фестиваля проходят в Пскове, Великих Луках, районах области, музеях-усадьбах Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше, усадьбе Мусоргского в сtkt Наумово Куньинского района, привлекая представителей Большого и Мариинского театров, Новой оперы им. Е. Колобова, Геликон-оперы, музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и др.

Директор филармонии рассказал об основных мероприятиях фестиваля – образовательных, выставочных, концертных и пригласил студентов посетить их.

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Также Сергей Жаворонк остановился на том, как организована Псковская областная филармония, как решаются творческие, финансовые, организационные и кадровые вопросы.

«Поскольку некоторые молодые музыканты, обучающиеся в колледже искусств, рассматривают филармонию в качестве места своей будущей работы, встреча оказалась интересной и познавательной», – добавили в колледже.