Культура

Псковский актер Максим Митяшин принял участие в телешоу «На выход!»

Псковский актер Максим Митяшин принял участие в телепередаче «На выход!» на канале СТС 5 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Скриншот телепередачи «На выход!»

Актер труппы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Максим Митяшин поучаствовал в российской телеигре, являющейся неофициальной адаптацией формата «The Weakest Link» и выходящей на телеканале СТС с 8 марта 2023 года.

Актер покинул игру в конце второго раунда, был исключен из проекта другими участниками.

«Тут не про справедливость. Тут про фокус внимания игроков, я оказался в фокусе внимания Александра (прим. ред. - участник передачи "На выход!"), он решил меня до конца добить. Ухожу с хорошим чувством, я исполнил свою мечту. Это вторая передача, в которой я очень хотел поучаствовать в своей жизни. И это свершилось. Я доволен», – рассказал Максим Митяшин.