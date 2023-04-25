Культура

Доску памяти Вениамина Каверина на псковской школе заменили из-за найденной ПЛН ошибки

Доску памяти писателя Вениамина Каверина на школе №1 имени Л. М. Поземского в Пскове заменили после обнаружения ошибки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, 19 апреля, в 121-ю годовщину дня рождения автора, ПЛН обратила внимание на неверно указанные даты обучения Вениамина Каверина в учреждении.

Новая доска. Фото: пресс-служба администрации Пскова

Мемориальные доски на фасаде школы обновили в ноябре. Согласно указанной на новой доске информации, Вениамин Каверин обучался в учреждении с 1904 по 1912 год. Но писатель родился только в 1902 году, то есть он, таким образом, должен был отправиться в школу в 2 года.

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Теперь доску обновили, на ней указали период 1912-1919 годы, как это было написано на доске до ее обновления осенью.

Подробнее об обучении писателя Вениамина Каверина в мужской гимназии в Пскове ранее ПЛН рассказала директор музея романа «Два капитана» Надежда Иванова.

Напомним, доску демонтировали сразу после обнаружения ошибки.