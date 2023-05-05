Музей оккупации Псковской области уже посетили порядка четырех тысяч человек

Порядка четырех тысяч человек посетили Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов, который открыли в региональном центре 22 октября 2022 года. Об этом директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества, член Общественной палаты России Наталья Исакова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«В конце апреля мы актуализировали данные, на тот момент порядка четырех тысяч человек посетили музей. И экспозиция у нас ведь в небольшом помещении. Поэтому я считаю, что она пользуется популярностью. Как в рабочие дни у нас достаточно много экскурсионных групп записывается - учащиеся школ, простые граждане, так и в выходные. До 50 человек, бывает, приходит за день. Я считаю, что для такого небольшого пространства это достаточно хорошая посещаемость», - сказала Наталья Исакова.
По ее словам, экспозиция оказывает на людей сильное впечатление.
«Впечатление на людей оказывает, я сказала бы, сильное. Я наблюдала, как они посещают, сама тоже там работала. Там люди проходят, смотрят, возвращаются, в основном по одному идут, что-то обсудят, подходят и интересуются более подробно», - добавила директор Государственного архива Псковской области.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей дополнить музей оккупации региона материалами из семейных архивов.
Напомним, музей располагается на улице Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган «эстонская полиция безопасности и СД».