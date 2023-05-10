Культура

Библиотеки Пскова организовали более 50 мероприятий ко Дню Победы

Библиотекари Пскова провели на майских праздниках более 50 мероприятий к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участие в них приняли более полутора тысяч псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

Главным мероприятием Централизованной библиотечной системы Пскова к 9 мая стала общегородская культурная акция «Наша общая Победа!» в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, которую псковские библиотекари подготовили и провели вместе с региональным отделением Союза писателей России, региональной общественной организацией народного творчества «Псковские барды», Псковским филиалом Российской международной академии туризма (ПФ РМАТ) и городским молодёжным центром.

«На этой встрече дети войны вспоминали о том, как они выживали в тылу и на оккупированных территориях, молодые люди рассказывали про своих доблестных дедов, поэты читали посвящённые подвигу советского народа стихотворения собственного сочинения, а барды пели песни о войне», - рассказали в библиотеке.

В это же время в библиотеке имени И. И. Василёва прошли мастер-классы: «Письмо солдату» - по изготовлению фронтовых почтовых треугольников, «Голубь мира, голубь Победы!» - по изготовлению бумажных голубей и «Цветок Победы» - по изготовлению бумажных цветов. А для маленьких читателей библиотекари организовали настольную игру-бродилку «Победный Псков».

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва также подготовила к 9 мая видеопрезентацию «Бессмертный полк отечественной литературы» - биографический сборник о судьбах прозаиков и поэтов, прошедших горнило войны, а вместе с учащимися 10 класса школы №47 - видеоролик «Солдатские были» по книге «Фронтовые пословицы, поговорки, частушки и солдатские байки».

Детская библиотека «ЛиК» на 78-ю годовщину Великой Победы провела патриотическую онлайн-акцию «Возьми себе в пример героя», благодаря которой в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» появились созданные читателями видеоролики о героях Великой Отечественной войны.

Библиотека-Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева организовала акцию «Нам жить и помнить», а также квест-игру «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Её читатели отгадывали «военные загадки», соревнуясь в знании истории Великой Отечественной войны и заодно пытаясь представить себе, каким был фронтовой быт и как была организована жизнь на передовой. Читатели библиотеки имени И. Н. Григорьева даже смогли «поработать связистами» и с помощью ключа шифрограммы прочесть донесение разведчиков и узнать много нового про другие военные профессии.

Разработанная библиотекарями шарада «Военный эрудит», кроме того, помогла участникам акции больше узнать о Городах-Героях, вспомнить основные военные операции и сражения Великой Отечественной, а также освежить в памяти истории детей, Героев Советского Союза. А во время жестовой игры «военная техника» они узнали, какие машины состояли на вооружении Советской армии.

Все участники этой акции также смогли написать благодарственное письмо Ветерану Великой Отечественной войны.

Модельная библиотека «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово организовала для своих читателей праздничную программа «Слава не меркнет – традициям жить!» с показом военной кинохроники, викториной и концертом учеников Детской музыкальной школы №4. 2 мая студенты играли там в посвящённую Великой Отечественной войне настольную игру, которую разработали сотрудники библиотеки «БиблиоЛюб», и всю первую декаду мая читатели этой библиотеки участвовали в видео-флэшмобе «Делюсь воспоминаниями».

Центральная городская библиотека Пскова к 9 мая выставила на всеобщее обозрение уникальную книгу-альбом «Парад Победы 24 июня 1945 года. Реконструкция», в которой с точностью до секунды воссозданы события того исторического дня. А в клубе «Книжный круг» при Центральной городской библиотеке читатели обсудили повесть В. Быкова «Альпийская баллада».

Библиотека на Конной также подготовила к 9 мая новый выпуск медиапроекта «Победители», в котором своими воспоминаниями делится Л. К. Рожковая, жительница города Пскова, детство которой выпало на годы Великой Отечественной войны.

В библиотеке микрорайона Овсище прошёл литературно-поэтический вечер «Был месяц май…», на котором звучали стихи и песни о войне.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева для ветеранов округа №13 была организована праздничная программа, а для юных читателей – урок мужества, в завершение которого молодые люди читали вслух письма-треугольники, написанные ветеранами Великой Отечественной восемь лет назад для будущих поколений с наказами: любить Родину, ее культурное наследие, изучать классику, беречь своих родных и помнить историю великой страны.

В библиотеке «Диалог» прошло заседания литературно-музыкальной гостиной «Помнит сердце, не забудет никогда»

Кроме того, Библиотека – Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева провела в Псковском доме ветеранов информационный час «Я расскажу вам о войне…», а сотрудники модельной Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» приняли участие в областной патриотической акции «Библиогид по улицам Героев Победы».

К 9 мая в библиотеках города были организованы тематические книжные выставки, а в библиотеке имени И. И. Василёва ещё и выставка военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…» из коллекции военно-исторического клуба «Кольчуга».

И все библиотеки города приняли участие в патриотической акции «Окна Победы». Например, библиотека имени И. Н. Григорьева украсила свои окна символами Победы и строками из стихотворения псковского поэта-фронтовика Игоря Григорьева «9 мая».