Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
перерасчет платы за СОИ
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Женский стендап в Пскове
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оазис здоровья под Псковом
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
построй дом своей мечты
«Истфакт» Два капитана
Топ учебных заведений
кто придет работать в больницы региона?
«Опальное» время
Господин Рейтингомер
Труд без рисков
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Культура 10.05.2023 13:280 Две тысячи человек за месяц посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске 10.05.2023 21:400 Библиотеки Пскова организовали более 50 мероприятий ко Дню Победы 10.05.2023 17:440 Фотофакт: Металлический контрабас установили в Музыкальном сквере в Пскове 10.05.2023 17:280 «Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая 10.05.2023 17:010 Летние программы и поэтические вечера начинаются в «Михайловском» 10.05.2023 16:190 «Ночь музеев» в Пскове проведут в новом формате
 
 
 
Самое популярное 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 03.05.2023 17:264 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023 08:331 Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Библиотеки Пскова организовали более 50 мероприятий ко Дню Победы

10.05.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Библиотекари Пскова провели на майских праздниках более 50 мероприятий к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участие в них приняли более полутора тысяч псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке. 

Фото: Псковская городская библиотека

Главным мероприятием Централизованной библиотечной системы Пскова к 9 мая стала общегородская культурная акция «Наша общая Победа!» в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, которую псковские библиотекари подготовили и провели вместе с региональным отделением Союза писателей России, региональной общественной организацией народного творчества «Псковские барды», Псковским филиалом Российской международной академии туризма (ПФ РМАТ) и городским молодёжным центром.

«На этой встрече дети войны вспоминали о том, как они выживали в тылу и на оккупированных территориях, молодые люди рассказывали про своих доблестных дедов, поэты читали посвящённые подвигу советского народа стихотворения собственного сочинения, а барды пели песни о войне», - рассказали в библиотеке. 

В это же время в библиотеке имени И. И. Василёва прошли мастер-классы: «Письмо солдату» - по изготовлению фронтовых почтовых треугольников, «Голубь мира, голубь Победы!» - по изготовлению бумажных голубей и «Цветок Победы» - по изготовлению бумажных цветов. А для маленьких читателей библиотекари организовали настольную игру-бродилку «Победный Псков».

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва также подготовила к 9 мая видеопрезентацию «Бессмертный полк отечественной литературы» - биографический сборник о судьбах прозаиков и поэтов, прошедших горнило войны, а вместе с учащимися 10 класса школы №47 - видеоролик «Солдатские были» по книге «Фронтовые пословицы, поговорки, частушки и солдатские байки».

Детская библиотека «ЛиК» на 78-ю годовщину Великой Победы провела патриотическую онлайн-акцию «Возьми себе в пример героя», благодаря которой в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» появились созданные читателями видеоролики о героях Великой Отечественной войны.

Библиотека-Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева организовала акцию «Нам жить и помнить», а также квест-игру «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Её читатели отгадывали «военные загадки», соревнуясь в знании истории Великой Отечественной войны и заодно пытаясь представить себе, каким был фронтовой быт и как была организована жизнь на передовой. Читатели библиотеки имени И. Н. Григорьева даже смогли «поработать связистами» и с помощью ключа шифрограммы прочесть донесение разведчиков и узнать много нового про другие военные профессии.

Разработанная библиотекарями шарада «Военный эрудит», кроме того, помогла участникам акции больше узнать о Городах-Героях, вспомнить основные военные операции и сражения Великой Отечественной, а также освежить в памяти истории детей, Героев Советского Союза. А во время жестовой игры «военная техника» они узнали, какие машины состояли на вооружении Советской армии.

Все участники этой акции также смогли написать благодарственное письмо Ветерану Великой Отечественной войны.

Модельная библиотека «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово организовала для своих читателей праздничную программа «Слава не меркнет – традициям жить!» с показом военной кинохроники, викториной и концертом учеников Детской музыкальной школы №4. 2 мая студенты играли там в посвящённую Великой Отечественной войне настольную игру, которую разработали сотрудники библиотеки «БиблиоЛюб», и всю первую декаду мая читатели этой библиотеки участвовали в видео-флэшмобе «Делюсь воспоминаниями».

Центральная городская библиотека Пскова к 9 мая выставила на всеобщее обозрение уникальную книгу-альбом «Парад Победы 24 июня 1945 года. Реконструкция», в которой с точностью до секунды воссозданы события того исторического дня. А в клубе «Книжный круг» при Центральной городской библиотеке читатели обсудили повесть В. Быкова «Альпийская баллада».

Библиотека на Конной также подготовила к 9 мая новый выпуск медиапроекта «Победители», в котором своими воспоминаниями делится Л. К. Рожковая, жительница города Пскова, детство которой выпало на годы Великой Отечественной войны.

В библиотеке микрорайона Овсище прошёл литературно-поэтический вечер «Был месяц май…», на котором звучали стихи и песни о войне.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева для ветеранов округа №13 была организована праздничная программа, а для юных читателей – урок мужества, в завершение которого молодые люди читали вслух письма-треугольники, написанные ветеранами Великой Отечественной восемь лет назад для будущих поколений с наказами: любить Родину, ее культурное наследие, изучать классику, беречь своих родных и помнить историю великой страны.

В библиотеке «Диалог» прошло заседания литературно-музыкальной гостиной «Помнит сердце, не забудет никогда»

Кроме того, Библиотека – Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева провела в Псковском доме ветеранов информационный час «Я расскажу вам о войне…», а сотрудники модельной Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» приняли участие в областной патриотической акции «Библиогид по улицам Героев Победы».

К 9 мая в библиотеках города были организованы тематические книжные выставки, а в библиотеке имени И. И. Василёва ещё и выставка военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…» из коллекции военно-исторического клуба «Кольчуга».

И все библиотеки города приняли участие в патриотической акции «Окна Победы». Например, библиотека имени И. Н. Григорьева украсила свои окна символами Победы и строками из стихотворения псковского поэта-фронтовика Игоря Григорьева «9 мая».

Теги: #библиотека #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 328 человек
Сюжет: День Победы - 2023 Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях День Победы отметили в псковских колониях Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы Библиотеки Пскова организовали более 50 мероприятий к Дню Победы Псковские приставы приняли участие в акции «Рекорд Победы» Посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне автопробег состоялся в Невеле Сергей Вострецов: Служить России суждено тебе и мне, служить России - удивительной стране! Акцию «Георгиевская ленточка» провели великолукские полицейские Росгвардейцы почтили память участников Великой Отечественной войны в Пскове Торжественный митинг состоялся в Хилово «Рекорд Победы» установили спортсмены в Пскове Посвященные Дню Победы соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны Георгиевские ленточки раздали жителям Пскова Борис Елкин: День Победы близок каждой семье Воины Псковского гарнизона встретили День Победы торжественным маршем Председатель Псковского облсовпрофа: Ветераны - это наша гордость и история Путин: Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность Николай Козловский: 9 мая – священная дата для всех граждан России Праздничный концерт «Встречаем Победу» состоялся в псковском Доме офицеров Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей Псковской области с Днем Победы Александр Козловский: На подвигах Героев Великой Отечественной войны воспитывалось несколько поколений Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове. ФОТО Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений День Победы празднуют в России 9 мая Цветы к Могиле неизвестного солдата возложили в Пскове Военные следователи возложили цветы к памятнику освободителям города Пскова Псковские юнармейцы провели акцию «Парад у дома ветерана» Победные песни споют в «Михайловском» 8 мая Новый знак в память о героях Великой Отечественной войны установили в Себежском районе Псковичи присоединились к акции «Окна Победы» Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы Обновленную выставку «Победители» открыли в Изборске ПЛН-ТВ: Акция «Свеча Победы» Памятная акция с зажжением свечей прошла в Пскове в преддверии 9 мая Велопробег организуют в Псковской области 9 мая Концерты под окнами ветеранов проводят в Псковской области День Победы в Пскове отметят на одной уличной площадке из соображений безопасности День Победы-2023: как будем праздновать В Пскове открылась выставка «Не смолкнет слава тех великих лет» «Бал Победы» проходит в Пскове Автопробег в преддверии Дня Победы прошел в Псковском районе Псковские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный автополк» Акция «Подарки ветерану» стартовала в Псковской области Псковские газовики подготовили Вечные огни к Дню Победы Опубликована программа празднования Дня Победы в Великих Луках Акция «Окна Победы» стартовала в Псковской области 2 мая Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Пскове в преддверии Дня Победы Михаил Ведерников о праздновании 9 мая: Салютов и фейерверков в этом году не будет
10.05.2023, 22:000 Акушерку из Струг Красных разыскивает одноклассница 10.05.2023, 21:450 УАЗ съехал в кювет на дороге в Усвятском районе 10.05.2023, 21:400 Библиотеки Пскова организовали более 50 мероприятий ко Дню Победы 10.05.2023, 21:350 Водитель Chevrolet врезался в бетонное ограждение и погиб в Пустошкинском районе
10.05.2023, 21:200 Почти 40% родителей в России летом планируют отправить детей на дачу 10.05.2023, 21:000 Псковские приставы приняли участие в акции «Рекорд Победы» 10.05.2023, 20:400 О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян 10.05.2023, 20:200 Псковичи стали участниками съезда Всероссийской педагогической школы
10.05.2023, 20:140 Еще 18 км дороги Пушкинские Горы - Локня приведут в порядок по нацпроекту 10.05.2023, 20:080 Пскович в ходе ссоры избил сожительницу до смерти 10.05.2023, 20:010 Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 10.05.2023, 20:000 Каратисты из Порхова стали победителями турнира в Зеленогорске
10.05.2023, 19:570 Псковских водителей предостерегли от попадания в ловушку на железнодорожном переезде 10.05.2023, 19:500 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики. ВИДЕО 10.05.2023, 19:430 Иск о выплате компенсации пострадавшей при нападении трех собак учительнице подали в опочецкий суд 10.05.2023, 19:400 День Победы отметили в псковских колониях
10.05.2023, 19:231 Интерактив: Корытовский мусоропарк 10.05.2023, 19:200 Документ о сравнении медленности с саботажем опубликовал псковский госархив 10.05.2023, 19:042 Властей четырех поселений Пустошкинского района обязали оформить землю с кладбищами 10.05.2023, 19:000 Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей в Псковской области
10.05.2023, 18:450 Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы 10.05.2023, 18:371 Подрядчик с «липовыми» документами получил контракт на содержание светофоров в Пскове 10.05.2023, 18:270 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в апреле 10.05.2023, 18:150 Региональное УФНС зарегистрировало аккаунты в социальных сетях
10.05.2023, 18:050 Состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» 10.05.2023, 18:000 Псковские велосипедистки стали призерами Первенства России 10.05.2023, 17:521 Врачи случайно оторвали ребенку голову во время родов и пришили ее обратно 10.05.2023, 17:490 Печерянин предстанет перед судом за угрозу ружьем двум автомеханикам
10.05.2023, 17:480 «Зверьё моё»: О здоровье братьев наших меньших 10.05.2023, 17:440 Фотофакт: Металлический контрабас установили в Музыкальном сквере в Пскове 10.05.2023, 17:410 Премии учителям предложили освободить от подоходного налога 10.05.2023, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 мая
10.05.2023, 17:361 Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях 10.05.2023, 17:320 Приметы и одежду пропавшей школьницы в Пскове уточнили в «ЛизаАлерт» 10.05.2023, 17:300 Кому положены субсидии на оплату «коммуналки», объяснили эксперты 10.05.2023, 17:280 «Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая
10.05.2023, 17:230 89 субботних стартов провели за два года участники «5 вёрст» на Набережной реки Великой в Пскове 10.05.2023, 17:190 Паттерные граффити нанесут на неприглядные объекты в Пскове 10.05.2023, 17:160 Умер пушкиногорский исследователь и краевед Иосиф Будылин 10.05.2023, 17:110 Турнир по тхэквондо на кубок губернатора Псковской области соберет 700 участников
10.05.2023, 17:050 Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы 10.05.2023, 17:010 Летние программы и поэтические вечера начинаются в «Михайловском» 10.05.2023, 16:590 Псковский театр драмы внес изменения в репертуар мая и июня 10.05.2023, 16:570 Создание полок с отечественными товарами - бред или осознанная необходимость?
10.05.2023, 16:540 Кто чаще всего отдыхает в Псковской области, выяснили специалисты 10.05.2023, 16:480 Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия 10.05.2023, 16:380 Псковская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?» 10.05.2023, 16:240 Владимир Кузь: 5-7 дней для укладки верхнего слоя асфальта на Троицком мосту более чем достаточно
10.05.2023, 16:190 «Ночь музеев» в Пскове проведут в новом формате 10.05.2023, 16:120 «Собственной персоной»: Ирина Иванова о главных городских проектах 2023 года. ВИДЕО 10.05.2023, 16:001 Звериная вендетта 10.05.2023, 15:570 Сергей Вострецов: Выпускники техникума трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности
10.05.2023, 15:430 Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 13 мая 10.05.2023, 15:390 В «Горводоканале» рассказали, как исключают повторное загрязнение очищенной воды 10.05.2023, 15:370 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выше уровня по России на 40% 10.05.2023, 15:310 «Экопром» приступил к вывозу отходов с Талабских островов
10.05.2023, 15:170 Псковские газовики приняли участие в весеннем месячнике по уборке города 10.05.2023, 15:100 «Титан-Полимер» в деталях: лифт с ноу-хау 10.05.2023, 15:060 Ирина Иванова назвала причину массового обновления кадров в администрации Пскова 10.05.2023, 14:550 Школьница пропала в Пскове 9 мая
10.05.2023, 14:540 «PRO-ПРАВО»: О льготах при поступлении в вуз. ВИДЕО 10.05.2023, 14:480 Концерт деревянных духовых инструментов пройдет в Пскове 10.05.2023, 14:440 Великолучанин подозревается в сбыте наркотиков в Новгородской области 10.05.2023, 14:400 Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции
10.05.2023, 14:280 Ирина Иванова о борьбе с вандализмом: Камеры — не панацея 10.05.2023, 14:230 Пьяный водитель спровоцировал ДТП с мотоциклом и двумя машинами в Локнянском районе 10.05.2023, 14:090 Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове 10.05.2023, 14:072 Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова
10.05.2023, 14:040 «Волшебная ночь в сказочном месте»: полярное сияние сфотографировали в Пушкинских Горах 10.05.2023, 13:541 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи. ВИДЕО 10.05.2023, 13:510 Ремонт третьей очереди улицы Поземского в Пскове остался без финансирования 10.05.2023, 13:463 Многомилионный штраф получила псковская компания за оборот алкоголя без документов
10.05.2023, 13:410 Škoda перевернулась на дороге в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 10.05.2023, 13:390 Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней 10.05.2023, 13:341 20 тысяч человек планирует собрать «Движение первых» на своих мероприятиях в Псковской области 10.05.2023, 13:290 Шоу «Женский стендап» состоится в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru