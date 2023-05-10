Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях

Занятия у псковских ВИПов на майских выходных были очень разнообразные. Но, чем бы они ни занимались и где бы ни были, никто из них не оставил без внимания День Победы. Даже во времена ограничений на проведение массовых мероприятий этот праздник сплачивает страны и поколения, людей служивых и гражданских, известных и совсем нет.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 9 мая не только возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, но и поздравил с Днем Великой Победы всех своих подписчиков.
Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в День Великой Победы, традиционно возложил цветы к мемориалу в память о воинах Великой Отечественной войны в деревне Камено Куньинского района.
Глава города Пскова Борис Елкин также принял участие в торжественном возложении цветов и поздравил горожан в соцсетях.
Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин традиционно поздравил подписчиков с праздником музыкальной композицией, которую исполнил на фортепиано. Парламентарий выбрал мелодию Микаэла Таривердиева «Двое в кафе» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».
Еще один депутат регионального парламента Алексей Севастьянов принял участие в виртуальной акции «Бессмертный полк». На своей странице «Вконтакте» он выложил фотографию деда – гвардии капитана Бабенко Петра Алексеевича и поблагодарил его за Победу.
Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский рассказал в соцсетях про своего прадедушку - Василия Григорьевича Климова, который воевал и получил контузию в ходе освобождения Тульской области.
Депутат областного Собрания, председатель реготделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Олег Брячак на своей странице поделился фотографией Ржевского мемориала, посвященного памяти советских солдат, погибших в боях под Ржевом. Он рассказал подписчикам, что не расстроен тем фактом, что в городе не будет праздничного салюта.
Депутат регионального парламента, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко вместе с соратниками возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата в Пскове. Он также выложил фото, где с несколькими единомышленниками они держат фотографии своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне.
Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков опубликовал на своей странице «Вконтакте» поздравительную открытку и напомнил, что «наши предки отдали свои жизни за то, чтобы мы были свободны и жили в независимом государстве».
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг на своей странице выложил несколько фотографий, которые сделал 9 мая на могиле Неизвестного Солдата.
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов 9 мая принял участие в квестп «Памятные места города Пскова».
Для нашей страны День Победы – дата, наполненная особым смыслом. Соцсети, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, помогают нести священную память о погибших и говорить «спасибо» тем, кто еще жив. Чиновники и политики, как и тысячи других псковичей, этой возможностью активно пользуются.
Ксения Журавкова