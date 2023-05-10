Общество

Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях

Занятия у псковских ВИПов на майских выходных были очень разнообразные. Но, чем бы они ни занимались и где бы ни были, никто из них не оставил без внимания День Победы. Даже во времена ограничений на проведение массовых мероприятий этот праздник сплачивает страны и поколения, людей служивых и гражданских, известных и совсем нет.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 9 мая не только возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, но и поздравил с Днем Великой Победы всех своих подписчиков.

«Спасибо за Победу всем известным и неизвестным защитникам, кто воевал на фронте и трудился в тылу!» - написал глава региона.

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в День Великой Победы, традиционно возложил цветы к мемориалу в память о воинах Великой Отечественной войны в деревне Камено Куньинского района.

«Мемориал установлен в самом центре деревни, где когда-то располагалось правление колхоза, откуда мужчины уходили на фронт. Здесь же их встречали и поздравляли с Победой», - рассказал о мемориале депутат.

Глава города Пскова Борис Елкин также принял участие в торжественном возложении цветов и поздравил горожан в соцсетях.

«День Победы близок каждой семье. Сегодня мы вспоминаем тех, кто выстрадал и заслужил эту Великую Победу. Кто подарил нам жизнь, пожертвовав своей. Кто вынес тяготы войны и навсегда остался верен своей Родине. Мы гордимся поколением Победителей и бережно храним о них память!» - поделился Борис Елкин на своей страничке «Вконтакте».

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин традиционно поздравил подписчиков с праздником музыкальной композицией, которую исполнил на фортепиано. Парламентарий выбрал мелодию Микаэла Таривердиева «Двое в кафе» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

«Низкий поклон ветеранам и участникам войны! Всех поздравляем с этим святым для каждого из нас праздником! С Днем Победы! Крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия!» - написал депутат в социальных сетях.

Еще один депутат регионального парламента Алексей Севастьянов принял участие в виртуальной акции «Бессмертный полк». На своей странице «Вконтакте» он выложил фотографию деда – гвардии капитана Бабенко Петра Алексеевича и поблагодарил его за Победу.

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский рассказал в соцсетях про своего прадедушку - Василия Григорьевича Климова, который воевал и получил контузию в ходе освобождения Тульской области.

«И для нашей семьи это действительно праздник со слезами радости на глазах, так как он вернулся живым. С малых лет мы должны рассказывать детям правду и прививать любовь к Родине», - написал депутат и выложил фотографию с маленьким сыном.

Депутат областного Собрания, председатель реготделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Олег Брячак на своей странице поделился фотографией Ржевского мемориала, посвященного памяти советских солдат, погибших в боях под Ржевом. Он рассказал подписчикам, что не расстроен тем фактом, что в городе не будет праздничного салюта.

«Не будет в этот раз парада в Пскове, не будет салюта – переживем. Лично у меня и парад, и салют сегодня в душе. Потому, что я потомок тех, кто сотворил чудо, победив самую сильную армию мира. Всех с праздником Победы друзья!» - написал депутат.

Депутат регионального парламента, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко вместе с соратниками возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата в Пскове. Он также выложил фото, где с несколькими единомышленниками они держат фотографии своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне.

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков опубликовал на своей странице «Вконтакте» поздравительную открытку и напомнил, что «наши предки отдали свои жизни за то, чтобы мы были свободны и жили в независимом государстве».

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг на своей странице выложил несколько фотографий, которые сделал 9 мая на могиле Неизвестного Солдата.

«День Победы стал Днем победы человеколюбия над человеконенавистничеством. Днем преодоления смерти. Днем освобождения. Этот День останется для нас камертоном жизни. Безусловной и абсолютной мерой сути жизни, частью нашей души. Он поможет нам пережить время ненависти, сохранить в себе человеческое достоинство и любовь к людям», - написал он в соцсетях.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов 9 мая принял участие в квестп «Памятные места города Пскова».

«Сегодня мы чтим память всех, кто погиб или пострадал в той страшной войне. Мы говорим "Спасибо!" нашим дедам и прадедам за их подвиги и жертвы», - написал Игорь Иванов в социальных сетях.

Для нашей страны День Победы – дата, наполненная особым смыслом. Соцсети, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, помогают нести священную память о погибших и говорить «спасибо» тем, кто еще жив. Чиновники и политики, как и тысячи других псковичей, этой возможностью активно пользуются.

Ксения Журавкова