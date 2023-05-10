Общество

Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы

Судебные приставы в Псковской области поздравили ветеранов, узников, тружеников тыла с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В Пскове заместитель руководителя управления Елена Елисеева совместно с врио начальника отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы Александром Кирилловым поздравили малолетнюю узницу 92-летнюю Раису Тимофеевну.

В Порхове совестно с администрацией судебные приставы поздравили участников Великой Отечественной войны, детей блокадного Ленинграда и узников концлагерей.

В Невеле судебные приставы ежегодно поздравляют ветерана Фёдора Сергеевича, которому в этом году исполнилось 97 лет.

Судебные приставы Опочецкого и Красногородского районов поздравили с праздником Великой Победы ветерана Петра Васильевича, ему 95 лет.

«В этот праздничный весенний день сотрудники поблагодарили их за ратный подвиг и самоотверженность в те трудные для нашей страны времена. Всегда будет жива память о фронтовиках, проливавших кровь за Родину, о тех, кто трудился в тылу, терпя голод и холод, отдавая все для фронта, о всех невинных детях-жертвах того времени», - добавили приставы.