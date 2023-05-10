Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Труд без рисков
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
кто придет работать в больницы региона?
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Счастливое материнство
Топ учебных заведений
«Опальное» время
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Два капитана
Женский стендап в Пскове
перерасчет платы за СОИ
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 10.05.2023 11:400 Сухую и теплую погоду прогнозируют в Псковской области 10.05.2023 20:400 О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян 10.05.2023 20:200 Псковичи стали участниками съезда Всероссийской педагогической школы 10.05.2023 19:400 День Победы отметили в псковских колониях 10.05.2023 19:200 Документ о сравнении медленности с саботажем опубликовал псковский госархив 10.05.2023 18:450 Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы
 
 
 
Самое популярное 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 03.05.2023 17:264 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023 08:331 Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День Победы отметили в псковских колониях

10.05.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая прошли во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В День Победы сотрудники ИК-3 возложили гирлянду и цветы к подножию монумента в честь воинских частей и соединений, освобождавших поселок, на площади Знамени Победы в Идрице. Представители ИК-4 стали участниками памятного митинга, прошедшего у памятника героям Великой Отечественной войны в посёлке Серёдка Псковского района.

В Крюковской средней школе в дни праздничных событий заместитель начальника ИК-2 Сергей Родин и председатель ветеранской организации Виталий Уловский во время концерта, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обратились к учащимся и педагогам с пожеланиями мирной жизни, хорошей учебы и крепкого здоровья. Также они поздравили на дому ветеранов УИС. 

В Великих Луках 9 мая личный состав СИЗО-2 посетил братское кладбище.

Память павших героев почтили и осужденные. Они приняли участие в различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, организованных по инициативе сотрудников воспитательных отделов. Среди традиционных – тематические лекции о военных событиях и подвигах солдат, просмотр документальных и художественных фильмов, Парада Победы, конкурсы стенгазет и рисунков, концертные программы, подготовленные осужденными–участниками кружков художественной самодеятельности. В этом году в исправительных учреждениях прошло сразу несколько акций, приуроченных к 9 Мая. Это «Окна Победы», «Открытки Победы», «Георгиевская ленточка».

Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в ИЦ-1, возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Александра Матросова, а осужденные к наказаниям, не связанных с лишением свободы, состоящие на учёте в Великолукском МФ ФКУ УИИ УФСИН России Псковской области в Новосокольническом районе, посетили районный краеведческий музей. Для гостей организовали экскурсию по залам. Особое внимание уделено экспозиции «Великая Отечественная война».

Теги: #9 мая #день Победы #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 328 человек
Сюжет: День Победы - 2023 Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях День Победы отметили в псковских колониях Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы Посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне автопробег состоялся в Невеле Сергей Вострецов: Служить России суждено тебе и мне, служить России - удивительной стране! Акцию «Георгиевская ленточка» провели великолукские полицейские Росгвардейцы почтили память участников Великой Отечественной войны в Пскове Торжественный митинг состоялся в Хилово «Рекорд Победы» установили спортсмены в Пскове Посвященные Дню Победы соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны Георгиевские ленточки раздали жителям Пскова Борис Елкин: День Победы близок каждой семье Воины Псковского гарнизона встретили День Победы торжественным маршем Председатель Псковского облсовпрофа: Ветераны - это наша гордость и история Путин: Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность Николай Козловский: 9 мая – священная дата для всех граждан России Праздничный концерт «Встречаем Победу» состоялся в псковском Доме офицеров Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей Псковской области с Днем Победы Александр Козловский: На подвигах Героев Великой Отечественной войны воспитывалось несколько поколений Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове. ФОТО Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений День Победы празднуют в России 9 мая Цветы к Могиле неизвестного солдата возложили в Пскове Военные следователи возложили цветы к памятнику освободителям города Пскова Псковские юнармейцы провели акцию «Парад у дома ветерана» Победные песни споют в «Михайловском» 8 мая Новый знак в память о героях Великой Отечественной войны установили в Себежском районе Псковичи присоединились к акции «Окна Победы» Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы Обновленную выставку «Победители» открыли в Изборске ПЛН-ТВ: Акция «Свеча Победы» Памятная акция с зажжением свечей прошла в Пскове в преддверии 9 мая Велопробег организуют в Псковской области 9 мая Концерты под окнами ветеранов проводят в Псковской области День Победы в Пскове отметят на одной уличной площадке из соображений безопасности День Победы-2023: как будем праздновать В Пскове открылась выставка «Не смолкнет слава тех великих лет» «Бал Победы» проходит в Пскове Автопробег в преддверии Дня Победы прошел в Псковском районе Псковские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный автополк» Акция «Подарки ветерану» стартовала в Псковской области Псковские газовики подготовили Вечные огни к Дню Победы Опубликована программа празднования Дня Победы в Великих Луках Акция «Окна Победы» стартовала в Псковской области 2 мая Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Пскове в преддверии Дня Победы Михаил Ведерников о праздновании 9 мая: Салютов и фейерверков в этом году не будет
10.05.2023, 20:400 О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян 10.05.2023, 20:200 Псковичи стали участниками съезда Всероссийской педагогической школы 10.05.2023, 20:140 Еще 18 км дороги Пушкинские Горы - Локня приведут в порядок по нацпроекту 10.05.2023, 20:080 Пскович в ходе ссоры избил сожительницу до смерти
10.05.2023, 20:010 Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 10.05.2023, 20:000 Каратисты из Порхова стали победителями турнира в Зеленогорске 10.05.2023, 19:570 Псковских водителей предостерегли от попадания в ловушку на железнодорожном переезде 10.05.2023, 19:500 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики. ВИДЕО
10.05.2023, 19:430 Иск о выплате компенсации пострадавшей при нападении трех собак учительнице подали в опочецкий суд 10.05.2023, 19:400 День Победы отметили в псковских колониях 10.05.2023, 19:231 Интерактив: Корытовский мусоропарк 10.05.2023, 19:200 Документ о сравнении медленности с саботажем опубликовал псковский госархив
10.05.2023, 19:042 Властей четырех поселений Пустошкинского района обязали оформить землю с кладбищами 10.05.2023, 19:000 Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей в Псковской области 10.05.2023, 18:450 Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы 10.05.2023, 18:370 Подрядчик с «липовыми» документами получил контракт на содержание светофоров в Пскове
10.05.2023, 18:270 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в апреле 10.05.2023, 18:150 Региональное УФНС зарегистрировало аккаунты в социальных сетях 10.05.2023, 18:050 Состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» 10.05.2023, 18:000 Псковские велосипедистки стали призерами Первенства России
10.05.2023, 17:521 Врачи случайно оторвали ребенку голову во время родов и пришили ее обратно 10.05.2023, 17:490 Печерянин предстанет перед судом за угрозу ружьем двум автомеханикам 10.05.2023, 17:480 «Зверьё моё»: О здоровье братьев наших меньших 10.05.2023, 17:440 Фотофакт: Металлический контрабас установили в Музыкальном сквере в Пскове
10.05.2023, 17:410 Премии учителям предложили освободить от подоходного налога 10.05.2023, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 мая 10.05.2023, 17:361 Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях 10.05.2023, 17:320 Приметы и одежду пропавшей школьницы в Пскове уточнили в «ЛизаАлерт»
10.05.2023, 17:300 Кому положены субсидии на оплату «коммуналки», объяснили эксперты 10.05.2023, 17:280 «Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая 10.05.2023, 17:230 89 субботних стартов провели за два года участники «5 вёрст» на Набережной реки Великой в Пскове 10.05.2023, 17:190 Паттерные граффити нанесут на неприглядные объекты в Пскове
10.05.2023, 17:160 Умер пушкиногорский исследователь и краевед Иосиф Будылин 10.05.2023, 17:110 Турнир по тхэквондо на кубок губернатора Псковской области соберет 700 участников 10.05.2023, 17:050 Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы 10.05.2023, 17:010 Летние программы и поэтические вечера начинаются в «Михайловском»
10.05.2023, 16:590 Псковский театр драмы внес изменения в репертуар мая и июня 10.05.2023, 16:570 Создание полок с отечественными товарами - бред или осознанная необходимость? 10.05.2023, 16:540 Кто чаще всего отдыхает в Псковской области, выяснили специалисты 10.05.2023, 16:480 Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия
10.05.2023, 16:380 Псковская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?» 10.05.2023, 16:240 Владимир Кузь: 5-7 дней для укладки верхнего слоя асфальта на Троицком мосту более чем достаточно 10.05.2023, 16:190 «Ночь музеев» в Пскове проведут в новом формате 10.05.2023, 16:120 «Собственной персоной»: Ирина Иванова о главных городских проектах 2023 года. ВИДЕО
10.05.2023, 16:001 Звериная вендетта 10.05.2023, 15:570 Сергей Вострецов: Выпускники техникума трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности 10.05.2023, 15:430 Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 13 мая 10.05.2023, 15:390 В «Горводоканале» рассказали, как исключают повторное загрязнение очищенной воды
10.05.2023, 15:370 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выше уровня по России на 40% 10.05.2023, 15:310 «Экопром» приступил к вывозу отходов с Талабских островов 10.05.2023, 15:170 Псковские газовики приняли участие в весеннем месячнике по уборке города 10.05.2023, 15:100 «Титан-Полимер» в деталях: лифт с ноу-хау
10.05.2023, 15:060 Ирина Иванова назвала причину массового обновления кадров в администрации Пскова 10.05.2023, 14:550 Школьница пропала в Пскове 9 мая 10.05.2023, 14:540 «PRO-ПРАВО»: О льготах при поступлении в вуз. ВИДЕО 10.05.2023, 14:480 Концерт деревянных духовых инструментов пройдет в Пскове
10.05.2023, 14:440 Великолучанин подозревается в сбыте наркотиков в Новгородской области 10.05.2023, 14:400 Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции 10.05.2023, 14:280 Ирина Иванова о борьбе с вандализмом: Камеры — не панацея 10.05.2023, 14:230 Пьяный водитель спровоцировал ДТП с мотоциклом и двумя машинами в Локнянском районе
10.05.2023, 14:090 Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове 10.05.2023, 14:072 Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова 10.05.2023, 14:040 «Волшебная ночь в сказочном месте»: полярное сияние сфотографировали в Пушкинских Горах 10.05.2023, 13:541 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи. ВИДЕО
10.05.2023, 13:510 Ремонт третьей очереди улицы Поземского в Пскове остался без финансирования 10.05.2023, 13:463 Многомилионный штраф получила псковская компания за оборот алкоголя без документов 10.05.2023, 13:410 Škoda перевернулась на дороге в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 10.05.2023, 13:390 Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней
10.05.2023, 13:341 20 тысяч человек планирует собрать «Движение первых» на своих мероприятиях в Псковской области 10.05.2023, 13:290 Шоу «Женский стендап» состоится в Пскове 10.05.2023, 13:280 Две тысячи человек за месяц посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске 10.05.2023, 13:230 Ирина Иванова о ремонте дорог в Пскове: Все идет по плану
10.05.2023, 13:110 Двух трудных подростков из Пскова подозревают в угоне автомобиля 10.05.2023, 13:091 Шумящую привеску 10-11 века продают в Пскове за 8 тысяч рублей 10.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с первым замглавы Пскова Ириной Ивановой 10.05.2023, 13:000 Российским авиакомпаниям разрешили летать в Грузию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru