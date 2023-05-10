Общество

День Победы отметили в псковских колониях

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая прошли во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В День Победы сотрудники ИК-3 возложили гирлянду и цветы к подножию монумента в честь воинских частей и соединений, освобождавших поселок, на площади Знамени Победы в Идрице. Представители ИК-4 стали участниками памятного митинга, прошедшего у памятника героям Великой Отечественной войны в посёлке Серёдка Псковского района.

В Крюковской средней школе в дни праздничных событий заместитель начальника ИК-2 Сергей Родин и председатель ветеранской организации Виталий Уловский во время концерта, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обратились к учащимся и педагогам с пожеланиями мирной жизни, хорошей учебы и крепкого здоровья. Также они поздравили на дому ветеранов УИС.

В Великих Луках 9 мая личный состав СИЗО-2 посетил братское кладбище.

Память павших героев почтили и осужденные. Они приняли участие в различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, организованных по инициативе сотрудников воспитательных отделов. Среди традиционных – тематические лекции о военных событиях и подвигах солдат, просмотр документальных и художественных фильмов, Парада Победы, конкурсы стенгазет и рисунков, концертные программы, подготовленные осужденными–участниками кружков художественной самодеятельности. В этом году в исправительных учреждениях прошло сразу несколько акций, приуроченных к 9 Мая. Это «Окна Победы», «Открытки Победы», «Георгиевская ленточка».

Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в ИЦ-1, возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Александра Матросова, а осужденные к наказаниям, не связанных с лишением свободы, состоящие на учёте в Великолукском МФ ФКУ УИИ УФСИН России Псковской области в Новосокольническом районе, посетили районный краеведческий музей. Для гостей организовали экскурсию по залам. Особое внимание уделено экспозиции «Великая Отечественная война».