Общество

Площадь Музейщиков появится в Пушкинских Горах

В посёлке Пушкинские Горы теперь будет площадь Музейщиков. Такое решение приняла администрация городского поселения «Пушкиногорье» в преддверии 101-й годовщины со дня послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» в Святогорье на основании ходатайства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Схема предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пушкинского заповедника, этим решением местные власти отметили большой вклад учреждения в дело сохранения памяти о поэте и, шире, в дело сохранения и приумножения отечественной культуры.

Название «Площадь Музейщиков» присвоено земельному участку на пересечении бульвара имени С.С. Гейченко и части улицы Новоржевской.

Напомним, что несколькими годами ранее, также по инициативе музея-заповедника, часть улицы Новоржевской получила название «Бульвар имени С.С. Гейченко» — в честь первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», легендарного «михайловского домового».