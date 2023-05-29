Культура

Студенческая конференция Ars longa прошла в псковском колледже искусств

Студенческая научно-практическая конференция Ars longa (Искусство вечно - ред.) состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Будущие музыковеды представили свои исследовательские работы, выполненные в рамках изучения предметов «Анализ музыкальных произведений», «Элементарная теория музыки» и «Музыкальная литература». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Круг тем был достаточно широким: от музыкальной теории Средних веков (Мария Степанникова - «Из истории развития музыкально-теоретических систем Средневековья») до музыки второй половины ХХ века (Анастасия Прокофьева - «Черты формы и стиля в позднем творчестве Р. Щедрина на примере III части концерта для трубы с оркестром).

В работах рассматривались жанры романтической музыки (Анна Таратынова – «История исполнений симфоний Роберта Шумана в России», Елена Савельева - «Романтические образы в цикле «Годы странствий» Ференца Листа», Алексей Савченко - «Характерные черты фортепианного творчества Шопена на примере этюдов»), проблемы интерпретации (Татьяна Зарецкая - «Интерпретации баллады №1 g-moll Ф. Шопена»), вопросы музыкальной теории (Анастасия Зорина - «Аккорды», Дарья Кучеренко - «Музыкальные интервалы»).

Как рассказали в колледже, большой интерес вызвали работы выпускниц специальности, посвящённые редко звучащим и малоизвестным сочинениям: ранней кантате П. И. Чайковского «К радости» (Александра Третьякова), опере Н. А. Римского-Корсакова «Пан воевода» (Полина Фёдорова), кантате «Семеро их» С. С. Прокофьева (Вероника Лаппо). В учреждении отметили, что работа Вероники Лаппо 18 мая была с успехом представлена в рамках первой научной конференции студентов музыкальных средних профессиональных учебных заведений России в РАМ имени Гнесиных в дистанционном формате.

В качестве научных руководителей выступили музыковеды - преподаватели специальности: Юлия Баландина, член союза композиторов России Лариса Никитина и заслуженный деятель искусств Псковской области, член союза композиторов России Татьяна Лаптева.