Культура

«Радио ENERGY» разыгрывает билеты на предпоказ фильма «Хроники панголинов»

«Радио ENERGY» разыгрывает билеты на предпоказ фильма «Хроники панголинов», который состоится 13 июня в кинотеатре «Мираж Синема». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции.

«Любишь кино? Хочешь смотреть фильмы раньше других? "Радио ENERGY" и "Мираж Синема" дарят тебе такую возможность», – отметили на радиостанции.

Розыгрыш проходит с 5 по 9 июня. Для того, чтобы выиграть пару билетов, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона.

Премьера картины в России состоится 15 июня, а слушатели «Радио ENERGY» получат возможность попасть на предпоказ в кинотеатре «Мираж Синема» раньше всех 13 июня.

По сюжету картины в один прекрасный день жизнь Верити и Питера переворачивается с ног на голову, когда пол в их комнате внезапно рушится, и они падают в подземный мир. Там они узнают, что с Питером связано таинственное предсказание. Только он сможет перезапустить время, спасти мир от существа, питающегося страхом и вернуться с сестрой домой.

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