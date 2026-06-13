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Выставка живописи и цифровой графики псковских студентов откроется 20 июня

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В псковской Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва 20 июня откроется выставка живописи и цифровой графики «Шум города», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Библиотека им. Василёва города Пскова

Как отметили в библиотеке, экспозиция - результат творческого эксперимента и смелого внутреннего поиска студентов третьего курса направления «Дизайн» Псковского государственного университета. В рамках проекта авторы исследуют Псков как живой, пульсирующий организм, фокусируясь на тонком взаимодействии человека и городской среды.

«Для молодых дизайнеров эта работа стала своеобразным вызовом и внутренним риском: попыткой выйти за пределы привычного созерцания и найти новые способы презентации того, что они видели сотни раз. Несмотря на кажущуюся тишину древнего города, Псков в их прочтении наполнен множеством «невидимых звуков» – ритмом шагов по древней брусчатке, гулом исторической памяти и шорохом жилых кварталов», - отметили в библиотеке.

Вход бесплатный.

Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23. Организаторы также обратились к гостям и жителям города, которые записались, но не смогут прийти, с просьбой заранее снимать бронь по телефону +7 (8112) 33-11-23.

Выставка доступна для посещения с 16 июня до 26 июля

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