Культура

Георгий Василевич: День рождения Пушкина — это наш большой всероссийский семейный праздник

Сегодня, в день рождения Пушкина, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы поэта отслужили литию по «приснопоминаемому убиенному болярину Александру». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», службу провел настоятель обители, игумен Василий со братией. В общей молитве приняли участие и музыканты из северной столицы: хор Санкт-Петербургского государственного института культуры исполнил у некрополя ряд церковных песнопений, созданных русскими композиторами.

Фото здесь и далее Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Жители и гости Пушкиногорья, участники Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, сотрудники музея-заповедника принесли цветы к могиле поэта. Представители национальных диаспор в Псковской области — участники большого проекта «Дорога к Пушкину — наша общая дорога» — прочли у могилы поэта его стихи: как по-русски, так и в переводах на литовский, таджикский, башкирский, армянский.

В музее также рассказали, что сегодня в своём интернет-поздравлении с Пушкинским днём России и с Днём русского языка директор «Михайловского» Георгий Василевич особо подчеркнул, что «…день рождения Пушкина, если хотите, это наш большой всероссийский семейный праздник. Ведь, если задуматься, все мы так или иначе имеем отношение к Александру Сергеевичу — как к учителю, как к нашему великому предку, как к человеку, который преображает всю нашу жизнь до сих пор. Растём мы — растут смыслы, которые мы вычитываем в его произведениях, по-новому звучат известные нам строки. В каждом дне, а часто и в каждом часе этого дня мы можем найти созвучия современных событий тому, что когда-то много лет назад писал Пушкин...»

В музее также напомнили о том, что сегодняшний день в «Михайловском» продолжится открытием выставки из фондов Всероссийского музея Пушкина и большим концертом с участием музыкантов из Санкт-Петербурга и Калининграда.

Особую программу в Пушкинском заповеднике подготовили для участников проекта «Дорога к Пушкину — наша общая дорога!», который музей претворяет в жизнь совместно с Псковским областным центром народного творчества. Гости — а это более семидесяти взрослых и детей разных национальностей — побывали на выставке «А у нас в Михайловском», созданной к 120-летию со дня рождения С.С. Гейченко, возложили цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья». В течение дня они также станут участниками интерактивной программы «Деревенский Пушкин» в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово» и программы «Читаем Пушкина!», где выступят в роли чтецов русского гения в переводах на свои родные языки.