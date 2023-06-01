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Культура

Выставку «Сказки Пушкина» откроют в «Михайловском»

05.06.2023 13:28|ПсковКомментариев: 0

В рамках празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 6 июня, открывает большую выставку «Сказки Пушкина».

Татьяна Маврина. Иллюстрация к «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» (1949). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, выставка приурочена к круглой дате — 190-летию пушкинских сказок «О рыбаке и рыбке» и «О мертвой царевне и семи богатырях». Подготовлена экспозиция по материалам фондовых коллекций Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Вниманию любителей искусства здесь представлены уже ставшие классикой графика, живопись, произведения декоративно-прикладного искусства — иллюстрации к сказам, а также жанровые картины, рассказывающие о жизни Пушкина в псковском родовом имении, всего 69 работ. Все они выполнены выдающимися мастерами. Достаточно назвать художника Владимира Маковского и скульптора Георгия Алексеева — именитых членов Товарищества передвижных выставок, а также художника Михаила Нестерова, профессора батальной живописи Академии художеств Николая Дмитриева-Оренбургского, мастера декоративной скульптуры Якова Троупянского, главного скульптора Рижской фарфоровой фабрики Римму Панцеховскую. 

Развёрнуты «Сказки Пушкина» в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Торжественное открытие выставки запланировано на 14.00. Планируется, что знакомиться с шедеврами из фондов петербургского музея жители и гости Святогорья смогут в течение всего лета, точнее — до 25 августа.

Напомним, что завтра же, 6 июня, в завершение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» будет дан большой концерт «Венок Пушкину». На сцену большого театрального зала музейного НКЦ выйдут студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного института культуры и квартет струнных инструментов Калининградского симфонического оркестра.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское #сказка
Источник: Псковская Лента Новостей
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