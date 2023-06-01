Культура

Георгий Василевич: Памятник «Музейщикам Пушкиногорья» не состоялся бы без народного вклада в его создание

При большом стечении жителей и гостей Пушкинских Гор в центре посёлка сегодня, 2 июня, торжественно открыли памятник «Музейщикам Пушкиногорья». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», по инициативе которого и был создан и установлен монумент.

«Памятник не состоялся бы, если бы не жертвователи — более 120 частных лиц, которые передали на него свои личные средства, и пять организаций, внесшие значительный вклад в создание и установку монумента, — сказал на церемонии открытия памятника директор «Михайловского» Георгий Василевич. — То есть, как и многое в Михайловском, начиная с момента его учреждения как музея, этот памятник — народный вклад в дело сохранения памяти о наших предках, их трудах и великом наследии».

Смотрите также Памятник музейщикам откроют в «Михайловском» в дни Пушкинского праздника поэзии

Напомнив о том, что площадь, на которой установлен новый памятник, с недавних пор носит имя «Площади музейщиков», Георгий Василевич высказал ещё одну мечту своих коллег: безымянную площадь, где сейчас стоит известный, без преувеличения, всей России памятник Пушкину работы Екатерины Белашовой, назвать Пушкинской площадью.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филлипова, в свою очередь подчеркнула, что сегодняшнее событие знаменательно не только для музея, но и для всего района. «Этот памятник, — сказала она, — дань благодарности всем, кто по крупицам восстанавливает и хранит нашу историю». Она поблагодарила музейщиков за их работу по воспитанию, прежде всего, в подрастающем поколении «…любви ко всему вечному, доброму и ценному, что являют собой русская культура, русский язык, великое пушкинское слово, через силу, мощь и проникновенность которого и воплощается наша национальная идея».

Жители и гости Святогорья возложили цветы к новому памятнику, а потом сделали множество коллективных фотографий на память об этом, без преувеличения, объединяющем и радостном событии.