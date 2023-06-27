Проект воссоздания пострадавшей от огня усадьбы Римского-Корсакова в Любенске завершат к концу года

Проект воссоздания пострадавшей от огня усадьбы Римского-Корсакова в Плюсском районе завершат к концу года. Об этом сообщила генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова горела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля 2022 года. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.
Ранее сообщалось, что восстановление усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова в Любенске начнут в 2024 году.