Культура

Проект воссоздания пострадавшей от огня усадьбы Римского-Корсакова в Любенске завершат к концу года

Проект воссоздания пострадавшей от огня усадьбы Римского-Корсакова в Плюсском районе завершат к концу года. Об этом сообщила генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас реставраторы занимаются проектом воссоздания усадьбы, все процедуры закончатся к конце 2023 года. Очень грамотно уже были проведены противоаварийные работы. Вычищены яблоневый и пионовый сады, засеяны льняные поля — вот-вот появятся голубые цветы. Усадьба жива», - отметила Светлана Мельникова.

Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова горела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля 2022 года. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.

Ранее сообщалось, что восстановление усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова в Любенске начнут в 2024 году.