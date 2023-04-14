За проект восстановления сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова заплатят 17,2 млн рублей

Подрядчика для разработки проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - музея-усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района - определили в Псковской области. Информация об итогах аукциона размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Победитель конкурса согласился выполнить работы за 17,2 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 20,9 млн рублей.
Срок выполнения работ по контракту: не позднее 31 марта 2024 года.
Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля 2022 года. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.