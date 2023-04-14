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Культура

За проект восстановления сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова заплатят 17,2 млн рублей

18.04.2023 10:56|ПсковКомментариев: 0

Подрядчика для разработки проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - музея-усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района - определили в Псковской области. Информация об итогах аукциона размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 

Победитель конкурса согласился выполнить работы за 17,2 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 20,9 млн рублей. 

Срок выполнения работ по контракту: не позднее 31 марта 2024 года.  

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Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля 2022 года. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.

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Теги: #усадьба Римского-Корсакова
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Любенске За проект восстановления сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова заплатят 17,2 млн рублей Псковские специалисты спасли личные предметы Римского-Корсакова Один из пострадавших экспонатов усадьбы Римского-Корсакова спасен реставраторами Назван ущерб от пожара в усадьбе Римского-Корсакова Восьмерых спасателей наградили за тушение пожара в усадьбе Римского-Корсакова Концерт в поддержку восстановления сгоревшей усадьбы в Любенске дадут в Пскове Спасенные экспонаты из сгоревшей усадьбы в Любенске осмотрел Михаил Ведерников В псковском музее готовятся к реставрации документов из усадьбы Римского-Корсакова Потомки Римского-Корсакова отреагировали на сообщение о пожаре в усадьбе композитора В сгоревшей усадьбе в Любенске хотели сделать систему пожаротушения Светлана Мельникова исключила проведение работ в усадьбе Римского -Корсакова силами музея  Не месте пожара в Любенске остался нераскрытый сейф  Работы на крыше усадьбы в Любенске не были согласованы с профильным комитетом Комиссия Минкульта даст оценку ущербу от пожара в Любенске Уголовное дело возбудили по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске Экспонаты спасали даже дети: что произошло во время пожара в Любенске Директор НПЦ по охране памятников: Усадьбу в Любенске восстановить можно и нужно В Псковском музее-заповеднике проходит служебная проверка по факту пожара в Любенске Искусствовед объяснила сложности с восстановлением сгоревшей усадьбы в Любенске Светлана Мельникова оценила возможность восстановить усадьбу в Любенске На месте пожара в усадьбе в Любенске работают следователи Огонь уничтожил свыше тысячи экспонатов в усадьбе Римского-Корсакова Усадьба Римского-Корсакова выгорела на площади 200 квадратных метров Музейщики оценивают ущерб от пожара в усадьбе Римского-Корсакова Более 20 пожарных тушили охваченную огнем усадьбу Римского-Корсакова в Псковской области Псковский музей-заповедник отметил действия пожарных при тушении усадьбы в Любенске В администрации Плюсского района назвали потрясением утрату усадьбы в Любенске Светлана Мельникова — о пожаре в Любенске: Сотрудники музея спасли от огня много подлинных вещей Александр Котов: Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить усадьбу в Любенске Псковский губернатор назвал предположительную причину пожара в усадьбе Римского-Корсакова Усадьба Римского-Корсакова сгорела в плюсской деревне Любенск
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