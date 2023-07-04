Культура

«Михайловское» зовёт на купальские гуляния

На большие купальские гуляния приглашает всех желающих Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящую пятницу, 7 июля. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, жителей Псковской области и «гостей со всех волостей» ждут на музейном мельничном подворье у речки Луговки в деревне Бугрово.

Видео: музей-заповедник «Михайловское»

«Фольклорный праздник "Горела Купала, горела на Ивана" в Пушкинском заповеднике проводится вот уже много лет, в рамках проекта, который знакомит наших посетителей с народными традициями Святогорья, — рассказывает Ирина Егорова, сотрудник службы массовых музейных мероприятий, один из авторов михайловского купальского сценария-2023. — Однако всякий раз при подготовке программы мы значительно обновляем её: ведь многие туристы, приехав однажды и побывав на наших праздниках, возвращаются к нам снова и снова. Мы обязательно придумываем новые сценарные "повороты" и, конечно, наращиваем репертуар фольклорного коллектива "Пушкинская деревня", работающего при музее-заповеднике. Вот и в этот раз специально к празднику мы разучили новую для нас песню "А ты дуб, я бяроза…". Эта вокальная миниатюра — часть купальского обряда, записанного у нас, на Псковщине, в Себежском районе. Пели её в деревне Дедино ещё, наверное, и в пушкинские времена».

Фольклорный праздник в Бугрово в этот раз начнут в 19.00 с плетения купальских венков. Далее его участников ждут интерактивное театрализованное представление — русалочье гульбище с играми и хороводами. Среди гостей бугровского мельника выберут Купалу и Кострому — девушку с самыми длинными волосами, а ещё Ивана да Марью — самую ладную семейную пару. Всем желающим представится возможность поискать (и, возможно, даже найти) цветок папоротника; участников гуляний ждут «купальские складчины» со специальным угощением, традиционный костёр, многое другое.