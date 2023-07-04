Культура

Сборную экскурсию по Пскову без посещения Кремля организуют 8 июля

Жителей и гостей Пскова приглашают на сборную экскурсию по городу без посещения Кремля 8 июля в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Участники пройдут по самой древней части города Пскова и узнают, как знакомые всем места назывались много сотен лет назад и с именами каких известных личностей они связаны.

По этому маршруту люди ходят уже тысячу лет: для начала все желающие пройдут в сторону богатого псковского Торга XVI, затем полюбуются и восхитятся «юнесковскими» 500-летними храмами и в конце узнают историю Покровской башни.

Группа встречается у главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Стоимость: 400 рублей – взрослые, 300 рублей – льготные категории, в т. ч. по Пушкинской карте.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Купить билет можно онлайн по ссылке.