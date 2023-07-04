Культура

«Женщины и дороги»: фильм о пути к себе презентовали псковичам участники Каннского кинофестиваля

Женщины не слабый пол. Она может быть хрупкой, чуткой и нежной. Но при этом вопреки всем преградам идти к своей цели и воплощать мечты в жизнь. Примеров тому множество. И за ними не обязательно ехать в дорого обставленные офисы в центре мегаполисов. О том, как истории сильных духом женщин из русской глубинки покоряли сначала международный кинофестиваль в Пскове, а затем – в Каннах; о поиске вдохновения и пути к себе в материале «МК в Пскове».

Кадр из фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога». Фото: страницы Анны Каменевой в социальной сети «ВКонтакте»

7 июля в Пскове в четвёртый раз стартовал Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение ближайших трёх дней организаторы планируют представить на суд публики почти 90 фильмов – от короткометражных и мультипликационных до документальных и художественных. Гостей ждут также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Одной из первых кинокартин, которую уже успели показать в рамках «Западных ворот», стал документальный фильм с многоступенчатым названием «Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога». Его создали и «привезли» в Псков жительницы Санкт-Петербурга – известная детская писательница Кристина Кретова и автор песен и певица Анна Каменева.

Документальное кино передаёт истории жительниц Ладоги; рассказывает об их пути к себе, к своей мечте. А заодно повествует о сложностях, которые формировали их как личность. Этот фильм – уже второй в цикле. Его «старшего брата» - «документалку» с похожим названием «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал» команда режиссёров из северной столицы презентовала псковской публике на прошлогоднем кинофестивале «Западные ворота». Старт оказался удачным: после теплого приёма в Пскове фильм получил ряд международных премий, попал в официальную программу показов на «Марше дю Фильм» Каннского кинофестиваля, вышел в прокат в кинотеатрах и даже транслировался по телевидению.

Что подкупило зрителей? С одной стороны, живописные пейзажи, которыми изобилует документальный фильм, снятый в окрестностях Байкала. С другой – глубокие истории местных жительниц. О своей жизни через объектив камеры рассказывают самые обычные и в то же время уникальные женщины – меценат и дизайнер одежды, художник и шаман, певица и гендиректор крупного комбината, игуменья и хранительница старообрядческих традиций.

Кадр из фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал». Фото: vk.com/womenandroads

ЗАЧЕМ СНИМАЛИ ЭТОТ ФИЛЬМ? Авторы документального фильма о женском «пути к себе» признаются, что своей работой хотели показать не только красоту русских пейзажей, но и глубину души представительниц прекрасного пола. Отправились за вдохновением, а после захотели подарить чувство окрылённости и другим.

Кадр из фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал». Фото: vk.com/womenandroads

Впервые на экране

В 2023 году свой второй фильм гости из Санкт-Петербурга вновь решили презентовать в первую очередь в Пскове. Корреспондент «МК в Пскове» побеседовал с режиссёром документальной кинокартины Анной Каменевой.

Анна Каменева. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

– Чтобы снять ваш первый фильм и рассказать 14 историй жительниц Байкала, вы проехали 1300 километров. А сколько километров пришлось проехать, снимая этот фильм о Ладоге?

– Здесь получилось 1400 километров. Мы отклонялись от основного маршрута вокруг Ладоги, заезжали в разные локации. На самом деле, это расстояние можно было проехать и быстрее. Совершенно спокойно за три дня. Но мы снимали неделю. И знаете, для киношной тусовки, мы такие, как бы, немножко экстремалы. Потому что обычно фильмы снимаются дольше, и документальные в том числе. Но мы спим помалу, мы все время находимся в движении. Мы как-то все успеваем и получаем огромное удовольствие. Правда, просто невероятное!

– Семь дней, действительно, довольно короткий срок для съёмок фильма. А сколько историй смогут увидеть зрители, которые посмотрят второй документальный фильм?

– Что касается героинь, у нас большая проблема в этом плане [смеётся Анна Каменева – прим.ред.] Мы каждый раз говорим: «Так, в этот раз не больше двенадцати человек». Потому что мы не успеваем. Потому что потом очень тяжело монтировать всё так, чтобы никого не обидеть. Каждый раз мы себе это обещаем. И каждый раз у нас просыпается аппетит. И ты думаешь, мол, ну как же взять интервью у этого человека? Это же тоже раскрывает красоту этого места! Поэтому я даже сейчас не скажу, сколько у нас получилось всего героинь. Их было действительно много!

Кадр из фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал». Фото: https:vk.com/womenandroads

– У фильмов о женщинах Байкала и Ладоги очень похожие названия. А что их отличает?

– Мы каждый раз придумываем новые штучки и ходы, и сценарий – стараемся подарить зрителю новые смыслы. В этот раз у нас такой был такой экспресс опрос. Ну, начиная с того, чай или кофе предпочитают наши героини.

– В своем фильме вы говорили о том, что поехали в поисках вдохновения. Удалось ли это вдохновение найти?

– Да, стопроцентно. Я создатель, я же и потребитель наших фильмов – сама их с удовольствием смотрю. Каждый раз я черпаю вдохновение от фраз наших героинь, от историй. Первый фильм мне как бы дал толчок. А Ладога уже решительно подтолкнула меня на то, чтобы встать и заявить о себе как о певице.

Кадр из фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога». Фото: страницы Анны Каменевой в социальной сети «ВКонтакте»

– Как человек, который посмотрел фильм, предположу, что истории из вашего документального кино вдохновляют многих женщин.

– Многие мне пишут о том, что после просмотра «Байкала» и благодаря этому фильму решились пойти по пути своей мечты. Например, поступили на второе высшее. Вот такие истории. И я такой же отзыв могу оставить! Благодаря нашим фильмам я решила серьезно заняться музыкой.

– Съемки фильма о Байкале у вас были в 2021 году, а сам фильм вышел уже в 2022 году. А в каком году вы путешествовали по Ладоге?

– Зимой 2022 года. И мы в этот раз, получается, просто дольше мотивировали ввиду разных обстоятельств. Мы хотели, чтобы фильм прошёл этот путь кинофестивалей, а затем вышел к зрителям. Для меня очень важно увидеть, что фильм действительно нужен. И «Байкал» прошел весь этот путь. Старт этого фильма в Пскове получился очень хорошим. И после этого фильм получил много премий в России и за рубежом. Мы его показали на Каннском кинофестивале, правда, не в основной программе. Так что в этом году мы это уже как традицию повторили с «Ладогой».

Анна Каменева. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

– Раз уж фильмы получают так много тёплых откликов, нет ли планов снять что-нибудь ещё?

– Мы уже сняли еще два фильма, тоже из этой же серии. Один из них в Узбекистане. И знаете, это был разрыв шаблонов! А вообще проект наш появился на основе книги Кристины Кретовой [детской писательницы, режиссёра фильма о женщинах Байкала и Ладоги – прим.ред.]. Она называется «Антихрупкие: женщины в истории России». Вот благодаря ей у нас и появилась идея сделать что-то подобное. Потом проект разросся. Сейчас мы уже открыли свой продакшн. Процесс идёт, мы снимаем художественный фильм. Он уже не связан с женщинами, дорогой и путешествиями.

Фото, сделанное во время съемок фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога». Фото: страницы Анны Каменевой в социальной сети «ВКонтакте»

– Будем с нетерпением ждать! Интересно ещё вот что: большинство ваших героинь – жительницы русской глубинки. Но женщины, которым пришлось пройти тернистый путь к своей мечте и обрести себя вопреки сложностям, есть ведь и среди жительниц мегаполисов. Нет ли планов рассказать и такие истории?

– У нас было много разговоров об этом. Мы живём в Петербурге, и я очень много знаю таких крутых женщин, крутых в плане пути. Их истории очень вдохновляют. Возможно, мы сделаем серию интервью с ними. Но даже в этом случае это будут не известные медийные персоны, которые и так везде зовут, а как в этих фильмах, - женщины, которые просто делают своё дело и не ставят перед собой задачи пиарить это. На интервью их иногда приходится уговаривать! Но это того стоит. Их искренность чувствуется. И это как раз вдохновляет и подкупает.

Фото, сделанное во время съемок фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога». Фото: страницы Анны Каменевой в социальной сети «ВКонтакте»

Фильм о женщинах Байкала и их пути к себе посмотреть в онлайн-кинотеатрах можно уже сейчас. А вот его «младший брат» – фильм о судьбах женщин, населяющих Ладогу, – появится в Сети только к концу года. Создатели этой документальной кинокартины рассчитывают, что и он сможет подарить вдохновение и мотивацию всем зрителям.

Светлана Пикалёва