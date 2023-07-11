Культура

Срок приема заявок от молодежи на поэтический конкурс продлили в Псковской области

Срок приёма заявок на поэтический конкурс «Словенское поле 2023» в номинации «Словенские ключи» (очное участие) продлён по 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Фестиваль «Словенское поле 2023» пройдет 18-20 августа у стен древней Изборской крепости. В рамках фестиваля проводится одноимённый поэтический конкурс, одна из номинаций которого, «Словенские ключи», учреждена специально для молодых поэтов в возрасте до 27 лет.

Номинация «Словенские ключи» одновременно является отборочным этапом Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Победители номинации, минуя промежуточные процедуры, попадают в финал лермонтовского фестиваля, который состоится осенью 2023 года в Москве на базе Литературного института имени Горького.

Информация о порядке участия в конкурсе, требованиях к заявке, преференциях для молодых авторов — в положении о конкурсе. Форма заявки доступна по ссылке.