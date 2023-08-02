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Культура

Пушкинские экслибрисы для приватных и публичных библиотек экспонирует «Михайловское»

03.08.2023 12:48|ПсковКомментариев: 0

Первой виртуальной выставкой августа, которую в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» представляет Государственный Пушкинский заповедник, стала небольшая экспозиция печатной графики Николая Кофанова. Сегодня, 3 августа, его работы размещены в официальном сообществе «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: экслибрисы работы Николая Кофанова. Из фондов «Михайловского»

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей хранитель заповедной коллекции изобразительного искусства Ольга Сандалюк, известный русский советский художник, преподаватель графического факультета института имени И. Е. Репина Российской академии наук Николай Кофанов проиллюстрировал порядка сорока книг. Также он создал около трёхсот экслибрисов, много других работ, среди которых и шелкографии, и офорты, и ксилографии. 

В собрании Пушкинского заповедника хранятся 22 графических листа Николая Кофанова. Это виды пушкинских мест Санкт-Петербурга и Пушкина, изображение Спасо-Преображенского собора Ярославля, а также ряд экслибрисов для частных и публичных библиотек; все они выполнены в технике чёрно-белой и цветной линогравюры.

Уже за первый час публикация собрала достаточное количество просмотров, отметили в заповеднике. Заметил пост и сын художника, Алексей Кофанов; в комментарии он поблагодарил сотрудников «Михайловского» за память об отце.

В музее напомнили, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники заповедника регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Святогорье, иллюстрировавших произведения Пушкина. В «Михайловском» убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без «посредничества» электронных средств коммуникации».

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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