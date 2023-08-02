Культура

Праздник «Воевода Шуйский» в этом году затронет территорию внутри Покровского угла

IX исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне города от войск Стефана Батория, пройдёт на территории Покровского угла в Пскове 26 августа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, в этом году мероприятия организуют как снаружи Покровского угла, так и внутри.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

На протяжении всего дня, с 11:00 до 17:00, мероприятие пройдёт как снаружи Покровского угла, так и внутри, чего не было в прошлом году. Во внешней части можно будет посетить интерактивные площадки со средневековыми играми, обучающими боями и мастер-классами. Внутри же, за храмом Покрова и Рождества от Пролома, будет стоять исторический лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят с бытом полевого лагеря, расскажут о тонкостях и особенностях жизни псковичей в XVI веке.

Организаторами праздника выступят Псковский городской молодёжный центр, Псковский музей-заповедник. В этом году к числу партнеров мероприятия присоединилось Российское военно-историческое общество.

Вход будет осуществляться по билетам.