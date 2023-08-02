Культура

Открыта продажа билетов на праздник «Воевода Шуйский» в Пскове

Открылась продажа билетов на исторический праздник «Воевода Шуйский», который пройдет 26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла. Праздник будет посвящен событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Вся территория Покровского угла будет разделена на две зоны: историческую и интерактивную. Снаружи, у бастиона, расположатся интерактивные площадки, где можно будет поиграть в средневековые игры, обучиться «ратному делу», поучаствовать в мастер-классах и просто весело провести время.

А внутри Покровского угла будет организован настоящий исторический лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом полевого лагеря, расскажут о тонкостях и особенностях жизни наших предков в XVI веке.

Организаторами праздника традиционно выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.

Купить билет можно в кассах Псковского музея-заповедника или по ссылке.