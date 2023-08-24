Псковский молодежный центр приглашает на исторический праздник «Воевода Шуйский»

IX исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне Пскова от войск Стефана Батория, состоится на территории Покровского угла 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.
Перед открытием праздника совершится лития по погибшим воинам-защитникам крепости у храма Покрова и Рождества от Пролома.
С 11:00 до 17:00 посетители смогут принять участие в турнире по метанию сулиц, послушать лекцию профессора Андрея Михайлова об артиллерии Пскова XVII века, а также посетить интерактивные площадки со средневековыми играми, обучающими боями и мастер-классами по литью пуль, чеканке псковской монеты и созданию оберега для воина. Кроме того, реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят с бытом полевого лагеря, расскажут о тонкостях и особенностях жизни псковичей в XVI веке.
Вход будет осуществляться по билетам. Приобрести их можно в кассах музея или онлайн на сайте.
Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.