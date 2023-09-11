Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
о роли педагогов
распродажа стройматериалов
детский бесплатный туризм
Господин Рейтингомер
как не впасть в уныние осенью
Livan X3pro скоро в Пскове
самое время для ремонта
«Истфакт» Псковские партизаны
Кружки и секции в Пскове
исторический фестиваль в Выбутах
фестиваль плова под Островом
Снова в школу. ЛОНГРИД
Богатство «Голубых озер»
профсоюзы для общества
 
 
 
ещё Культура 11.09.2023 15:370 Три картины Григорьева псковский музей отправил в Санкт-Петербург 14.09.2023 15:030 Театралы с «Пушкинской картой» за госсчёт посетят почти все спектакли Владимира Рецептера в «Михайловском» 14.09.2023 14:261 Юлия Пересильд сыграет мать Трубадура в «Бременских музыкантах» 14.09.2023 13:150 Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове 16 сентября 14.09.2023 08:280 Выставки и книги: Пушкинский заповедник поздравил коллег из Белоруссии сразу с двумя праздниками 13.09.2023 22:000 Первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартует в Печорах 26 сентября
 
 
 
Самое популярное 07.09.2023 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ 13.09.2023 20:201 Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила 07.09.2023 10:231 Сквер Дружбы появится на Завеличье  11.09.2023 11:110 Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий 12.09.2023 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Юлия Пересильд сыграет мать Трубадура в «Бременских музыкантах»

14.09.2023 14:26|ПсковКомментариев: 1

Актриса и уроженка Пскова Юлия Пересильд сыграет мать Трубадура в переснятых на современный лад «Бременских музыкантах».  Осовремененная сказка-мюзикл «Бременские музыканты» выйдет в кинотеатрах 1 января 2024 года. В первом полноценном трейлере показали всех героев и основу сюжета.

Скриншот из трейлера «Бременских музыкантов» / Юлия Пересильд

Сюжет обновленных «Бременских музыкантов» повторит сказку братьев Гримм о бродячих музыкантах. Главный герой Трубадур влюбляется в принцессу, но им мешают быть вместе. Музыкант со своей группой — псом, петухом, кошкой и ослом — вместе противостоят трудностям, пишут СМИ.

Фильм «Бременские музыканты» собрал почти всех популярных актеров вместе. Роль Трубадура сыграл Тихон Жизневский, а персонажа в детстве исполнил Мирон Проворов — мальчик, прославившийся в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети».

Пресс-портрет
Пересильд Юлия Сергеевна Российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018)
Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 100 человек
14.09.2023, 15:580 Пять миллионов рублей планируют направить на замену вывесок в туристическом центре Пскова 14.09.2023, 15:520 Соревнования среди поисково-спасательных отрядов прошли в Гдове. ВИДЕО 14.09.2023, 15:490 Порядка девяти ФАПов отремонтируют в Псковской области до конца 2023 года 14.09.2023, 15:320 Митволь приговорен к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве
14.09.2023, 15:270 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах реализации напроекта «Здравоохранение» в Псковской области 14.09.2023, 15:230 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 15 сентября 14.09.2023, 15:180 «Беседка»: Татьяна Пасман о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов. ВИДЕО 14.09.2023, 15:080 Более 1300 человек будут получат медпомощь в новом ФАПе в печорской деревне
14.09.2023, 15:030 Театралы с «Пушкинской картой» за госсчёт посетят почти все спектакли Владимира Рецептера в «Михайловском» 14.09.2023, 14:511 Сейм Латвии дал россиянам отсрочку для сдачи экзамена по языку 14.09.2023, 14:411 Пьяный молодой человек повредил фасад колонны псковского телеграфа. ВИДЕО 14.09.2023, 14:340 Международный фестиваль плова пройдет под Островом
14.09.2023, 14:261 Юлия Пересильд сыграет мать Трубадура в «Бременских музыкантах» 14.09.2023, 14:140 «Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть? ВИДЕО 14.09.2023, 13:591 Экс-лидера псковского отделения ЛДПР повысили в должности на Ставрополье 14.09.2023, 13:550 Татьяна Пасман: Не стоит преувеличивать роль школы в жизни человека
14.09.2023, 13:453 МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами 14.09.2023, 13:230 Тротуар вдоль дома №2 на улице Звёздной ремонтируют в Пскове 14.09.2023, 13:210 Татьяна Пасман о введении нового учебника истории: Странный поступок 14.09.2023, 13:150 Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове 16 сентября
14.09.2023, 13:070 Две великолучанки лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками 14.09.2023, 13:014 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть? 14.09.2023, 12:480 Псковские спортсмены завоевали награды на всероссийских соревнованиях по бадминтону 14.09.2023, 12:360 Татьяна Пасман: Псковская область в первых рядах принимает инновации в образовании
14.09.2023, 12:311 Пскович 8 лет не обращался к врачам и запустил туберкулёз лёгких 14.09.2023, 12:160 Суд обязал создать площадку для складирования снега в Палкино 14.09.2023, 12:061 Михаил Ведерников: В течение месяца льготными лекарствами обеспечат всех нуждающихся 14.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с депутатом Татьяной Пасман
14.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 сентября 14.09.2023, 11:540 Расписание пригородных поездов на участке Оредеж – Дно изменится 15 сентября 14.09.2023, 11:410 Псковича задержали за кражу спиртного из магазина 14.09.2023, 11:340 Астрономический фестиваль пройдет в Пскове 16 сентября
14.09.2023, 11:270 «Зверьё моё»: Об услугах зоотакси. ВИДЕО 14.09.2023, 11:270 Запретить увольнять вдов военных в течение года предложили в Госдуме 14.09.2023, 11:261 Сериал Сергея Светлакова «Казачок» продолжат снимать в Изборске 14.09.2023, 11:241 Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области подведет Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН
14.09.2023, 11:190 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о выборах 14.09.2023, 11:162 «Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть? 14.09.2023, 11:080 Легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Печорском районе. ФОТО 14.09.2023, 11:000 «Зенит» выкупил футболиста из Пыталово Ярослава Михайлова
14.09.2023, 11:000 Ролевые игры в псковском лесу 14.09.2023, 10:460 Два человека пострадали в столкновении автомобилей на улице Юбилейной в Пскове 14.09.2023, 10:340 Заявки в отряд «Дружина» в Псковской области подали более 1000 человек 14.09.2023, 10:320 Пенсионер пропал в лесу вблизи псковского садоводства «Черняковцы-2»
14.09.2023, 10:310 Псковский губернатор напомнил порядок действий при появлении дрона 14.09.2023, 10:241 «Беседка»: Татьяна Пасман о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов 14.09.2023, 10:201 Доходы социально ориентированных НКО в Псковской области превысили 3 млрд рублей в 2022 году 14.09.2023, 10:113 Михаил Ведерников: Сегодня никто и нигде не застрахован от «прилета»
14.09.2023, 10:040 Регионы получат возможность ускоренного расселения аварийного жилья  14.09.2023, 09:570 Двое человек заблудились в лесах Псковской области за сутки 14.09.2023, 09:553 Губернатор призвал псковичей отмечать на улицах подозрительных людей и автомобили 14.09.2023, 09:480 Минздрав разрешил клинические исследования обновленного «Спутника V»
14.09.2023, 09:301 Каждый пятый россиянин хотя бы раз в неделю испытывает чувство гнева - ВЦИОМ 14.09.2023, 09:152 Российские рестораны осенью могут поднять цены до 20% 14.09.2023, 09:000 Правительство смягчило требования к медицинским госзаказам 14.09.2023, 08:452 В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну
14.09.2023, 08:280 Выставки и книги: Пушкинский заповедник поздравил коллег из Белоруссии сразу с двумя праздниками 14.09.2023, 08:113 В России хотят ввести ограничения продажи оружия мигрантам 14.09.2023, 07:540 Сменивший гражданство США на российское боец Джефф Монсон стал депутатом 14.09.2023, 07:400 Правую сторону Октябрьского проспекта в Пскове перекроют для укладки асфальта с 14 сентября
14.09.2023, 07:350 Как употребление мяса утки влияет на сердце, объяснила диетолог 14.09.2023, 07:190 Мошенники придумали новую схему получения данных пациентов 14.09.2023, 07:000 Грозы и ливни надвигаются на Псковскую область 13.09.2023, 22:055 Пскович выбил дверь в квартиру незнакомца и до смерти избил его
13.09.2023, 22:000 Первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартует в Печорах 26 сентября 13.09.2023, 21:400 Ранее судимый опочанин украл бензопилу из магазина 13.09.2023, 21:200 Родителям псковичей с инвалидностью в 2023 году оплатили более 2000 допвыходных 13.09.2023, 21:100 ФК «Луки-Энергия» победил «Динамо-СПб» и вышел в 1/32 финала Кубка России
13.09.2023, 21:000 Псковичей приглашают на международный патриотический форум 13.09.2023, 20:402 Россияне реже стали ассоциировать труд с успехом — опрос 13.09.2023, 20:350 Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации 13.09.2023, 20:201 Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила
13.09.2023, 20:140 Светофор временно отключат на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове 13.09.2023, 20:000 Карты звездного неба на ткани представили выпускники Псковского колледжа искусств 13.09.2023, 19:400 Команда профсоюзов готовится к островскому фестивалю плова 13.09.2023, 19:301 Псковский благотворительный фонд «Земляки» отметит свое семилетие
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru