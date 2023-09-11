Культура

Юлия Пересильд сыграет мать Трубадура в «Бременских музыкантах»

Актриса и уроженка Пскова Юлия Пересильд сыграет мать Трубадура в переснятых на современный лад «Бременских музыкантах». Осовремененная сказка-мюзикл «Бременские музыканты» выйдет в кинотеатрах 1 января 2024 года. В первом полноценном трейлере показали всех героев и основу сюжета.

Скриншот из трейлера «Бременских музыкантов» / Юлия Пересильд

Сюжет обновленных «Бременских музыкантов» повторит сказку братьев Гримм о бродячих музыкантах. Главный герой Трубадур влюбляется в принцессу, но им мешают быть вместе. Музыкант со своей группой — псом, петухом, кошкой и ослом — вместе противостоят трудностям, пишут СМИ.

Фильм «Бременские музыканты» собрал почти всех популярных актеров вместе. Роль Трубадура сыграл Тихон Жизневский, а персонажа в детстве исполнил Мирон Проворов — мальчик, прославившийся в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети».