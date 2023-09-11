Культура

Съемки фильма о Феофане Греке возобновили в Пскове спустя 20 лет

В течение этой недели на объектах Псковского музея-заповедника проходили съемки документального фильма «Феофан Грек» режиссера Никоса Анагностопулоса. Накануне съемочная группа кинокомпании «АРТОС» работала в Псковском кремле, а сегодня съемки проходили в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В качестве научного консультанта в Спасо-Преображенском соборе съемочную группу сопровождала начальник отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника Таисия Круглова. Она рассказала документалистам об особенностях собора не только как памятника архитектуры, но и с точки зрения уникального примера монументальной живописи.

«Спасо-Преображенский собор является одним из уникальных памятников, доказывающих, что греки работали на русской территории еще за два столетия до Феофана Грека. Это говорит о том, что уже к тому времени сложилась традиция приезда из Византии на Русь греческих мастеров. В контексте же фильма о Феофане Греке взгляд на фрески Спасо-Преображенского собора поможет проследить, с одной стороны, преемственность сложившейся традиции, а, с другой, – различия между работами мастеров XII века и более позднего периода», – рассказала Таисия Круглова.

Работу над фильмом начали еще в 2003 году. Тогда интернациональная творческая команда режиссера, художников, искусствоведов и реставраторов собралась, чтобы снять фильм о творчестве византийского и русского иконописца. Дело в том, что имя Феофана Грека широко известно в России, но почти потерялось в самой Греции. Это досадное упущение и хотели исправить создатели фильма.

Однако закончить работу в 2003 году не удалось, так как скоропостижно скончался один из участников проекта Никос Мастеропулос.

И спустя годы работа над фильмом была возобновлена и совсем скоро подойдет к концу. В основу будущей документальной ленты ляжет как материал, снятый в 2003 году, так и результат работы, проведенной 20 лет спустя. Фильм будет повествовать о житии святого Феофана Грека, а также об исторических связях между Древней Русью и Византией. Премьера состоится в 2024 году. Фильм планируется показать в Греции и в России.