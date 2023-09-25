Культура

«Михайловское» представляет в Москве псковскую вотчину Ганнибалов

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 29 сентября, откроет в Москве, на Пречистенке, в Государственном музее Л.Н. Толстого, выставку «Петровское и Михайловское — вотчина Ганнибалов на Псковщине».

Александр Курочкин. Детская. Петровское (2011). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию, рассказывающую об истории имений Ганнибалов — предков Пушкина, вошло 20 произведений живописи, в разные десятилетия прошлого и нынешнего века выполненных художниками разных поколений и творческих школ. Важно, что жителям и гостям столицы представят работы не только художников из обеих российских столиц, но и, например, псковичей — старшего и младшего Викторов Лысюков, Бориса Козмина, Натальи Аксёновой. Есть здесь и картина эстонской художницы Ольги Жарковой, бывавшей в Михайловском и Петровском на пленэре «Пушкиногорье», который в музее много лет подряд устраивали специально для профессиональных живописцев и графиков.

Ольга Жаркова. Усадьба «Петровское» (2013). Из фондов Пушкинского заповедника

Все эти произведения, особо отметили в «Михайловском» — из богатой коллекции живописи, собранной в музее.

Планируется, что выставка «Петровское и Михайловское — вотчина Ганнибалов на Псковщине» будет работать в Москве вплоть до 2 ноября.