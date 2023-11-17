Культура

«Своя мера» VS «Индима»: нового участника опен-эйра «Добрый рок» выбирают в Пскове

Очередной отборочный концерт нового сезона XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024» прошел в Пскове. Теперь зрителям предстоит выбрать участника фестиваля из двух претендентов путем онлайн-голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: группа «Своя мера»

«Было все! И уверенные ритмы с достойными текстами от группы "Cвоя мера", и инди с элементами фолка и великолепными аранжировками с женским многоголосьем от коллектива "Индима", и, конечно же, гости - Soundhead, зазвучавшие по-новому с приходом в коллектив Марины Смутных! Вечер получился. Батя даже пошутил: "Если у нас такие претенденты и гости, то какие должны быть хедлайнеры на фестивале!» - рассказал Андрей Семенов.

При очном голосовании в клубе голоса распределились так:

«Своя мера» - 19 голосов,

«Индима» - 30 голосов.

Второй этап голосования проходит по ссылке. Андрей Семенов напомнил, что организаторы вправе добавить каждому из претендентов от 5 до 20 голосов. Обязательные условие для участия в голосовании: подписка на группу «Добрый рок Псков» (нужно кликнуть «Я пойду»); открытая страница и стена в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, онлайн-голосование будут проводить после каждого отборочного концерта. По итогам всех этих этапов организаторы и выберут по каждому концерту участника летнего опен-эйра «Добрый рок-2024», который снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года.