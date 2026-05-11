Стала известна программа музыкального блока псковского фестиваля «Вдох»

16 мая в парке Строителей состоится первый фестиваль творчества и музыки «Вдох», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском Молодёжном центре.

Фото: Псковский городской Молодёжный центр

Помимо творческих мастер-классов и ярмарки мастеров, гостей ждут литературные чтения, брейк-данс, исполнители в жанрах панк- и инди-рок, джаз, этническая и электронная музыка, диджей-сеты и розыгрыши призов.

Сцена будет работать с 11:30 до 21:00 и открыта для всех желающих. В полдень запланировано официальное открытие фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке МБУ «Псковский городской молодёжный центр».